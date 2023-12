Arnsberg: Kleine Einsteins bei Langer Nacht der Mathematik

Arnsberg Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler haben am Wettbewerb teilgenommen. Bundesweit landete man auf einem vorderen Platz.

Im Arnsberger Mariengymnasium hat erneut die „Lange Nacht der Mathematik“ stattgefunden. Rund 125 Schülerinnen und Schüler hatten sich angemeldet, um sich, teilweise bis in die frühen Morgenstunden, mit allerlei mathematischen Aufgaben auseinanderzusetzen. Begleitet von einigen Eltern und den Mathematiklehrerinnen und -lehrern, aber auch von ehemaligen Lernenden und Lehrenden wurde wieder geknobelt, probiert, programmiert, gemessen, gerechnet, versucht, verzweifelt, sich und andere motiviert, aber auch viel gelacht und das trotz einer eineinhalbstündigen Verspätung aufgrund von Serverproblemen des Veranstalters.

Die zu lösenden Aufgaben waren dabei wieder sehr vielfältig und interessant gestaltet. So mussten die Schülerinnen und Schüler aus den Stufen 5 und 6 in der 1. Runde etwa herausfinden, aus wie vielen Bierdeckeln ein Bierdeckelturm bestand und wie viele Etagen dieser enthielt. Die 7er und 8er sollten unter anderem die sechzehn Möglichkeiten für das Kryptogramm One + One = Two herausfinden. Bei den 9ern und 10ern sollte ein Garam, ein mathematisches Knobelspiel, gelöst werden. Und bei den beiden ältesten Jahrgängen Q1 und Q2 ging es schließlich um ein Vierersudoku und um die Anzahl an Möglichkeiten, einen Spielwürfel mit einer Gesamtaugensumme von 21 herzustellen. Die letzten Aufgaben konnten in den frühen Morgenstunden gelöst werden. Als Ergebnis bleibt der elfte Platz aller teilnehmenden Gruppen in Deutschland.

Doch beim Mariengymnasium wird nicht nur der Matheleidenschaft gefrönt, auch die Begeisterung für das Lesen steht hoch im Kurs. In der Arnsberger Schule ist sich die Fachschaft Deutsch darin einig, dass das Lesen neben dem Deutschunterricht, in dem das gemeinsame Lesen einen hohen Stellenwert hat, zusätzlich durch verschiedene Aktionen gefördert werden sollte.

Großer Jubel brandet auf, weil eine Aufgabe erfolgreich gelöst wurde. Foto: Mariengymnasium Arnsberg

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags hatte sich somit auch das Mariengymnasium an dem Vorhaben, den Wert des Vorlesens für junge Menschen erfahrbar zu machen, beteiligt. Schülerinnen und Schüler der beiden Leistungskurse (Jahrgangsstufe Q2) besuchten die Klassen der Unterstufe (Jahrgänge 5 und 6), um ihnen zu vermitteln, wie spannend es sein kann, ein gutes Buch zu lesen. Dabei überlegten sie sich selbst vorher, welche Romane für die jungen Lernenden interessant sein könnten. Sie entschieden sich für altersgemäße Kinder- und Jugendbücher wie „Das magische Baumhaus“ von Mary Pope Osborne oder „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren, da sie sich selbst als Kinder mit diesen Geschichten mit Begeisterung befasst hatten.

Die Vorleser machten sich in ihren Gruppen vorher Gedanken darüber, wie es ihnen gelingen könnte, die jeweiligen Inhalte spannend vorzutragen. Dadurch gelang es ihnen, die Gefühlslage der jeweiligen Figuren gekonnt zum Ausdruck bringen, indem sie ihre Stimmführung passend zum Inhalt variierten. Quizfragen und die Projektion von zur Handlung passenden Bildern vergrößerten außerdem die Aufmerksamkeit des Publikums, sodass es aufmerksam und gespannt zuhörte.

Die Sechstklässler des Mariengymnasium stehen bald selbst vor der Aufgabe, ihre Vorlesekunst vor ihren Mitschülern und einer Jury unter Beweis zu stellen. Wie jedes Jahr nimmt der Schulsieger am vom Deutschen Buchhandel ausgerichteten Vorlesewettbewerb teil. Die Siegerin des Vorjahres, Mira Holzapfel, gewann sogar den Kreisentscheid und war damit die beste Vorleserin des Hochsauerlandkreises.

Auf vielfältiger Art und Weise wird das Lesen beim Mariengymnasium gefördert. Foto: Mariengymnasium Arnsberg

Damit alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, ihre Vorlesefähigkeiten zu verbessern, wird am Mariengymnasium regelmäßig eine Lese-AG für die Erprobungsstufe (Jahrgänge 5 bis 6) angeboten. Hier lernen sie nicht nur verschiedene Vorlesetechniken, sondern gewinnen in einer vertrauen Gruppe auch den für das Vorlesen so wichtigen Mut, vor anderen die Stimme bewusst einzusetzen. Es werden hier unter anderen Leseteams gebildet, in denen es effizient möglich ist, dass konstruktive Rückmeldungen die Vorlesefähigkeit mehrerer Schüler zur gleichen Zeit verbessern. So lernen diese in verschiedenen Rollen nicht nur das Vorlesen selbst, sondern wissen auch, dass es wichtig ist, andere durch sachliche und wertschätzende Rückmeldungen zu unterstützen.

