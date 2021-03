Arnsberg: Klinikum sorgt für qualifizierten Notarztdienst

Am Standort des Notarzteinsatzfahrzeugs in Neheim: Notarzt Dr. Jan Kuhse, Thomas Neuhaus (Verwaltungsdirektor, Mitte) und Annika Dreses, Assistentin der Geschäftsführung.

Hüsten. Das Klinikum Hochsauerland stellt künftig die Notärzte fü die beiden städtischen Rettungswachen in Arnsberg und Neheim.

Seit Anfang 2021 stellt das Klinikum Hochsauerland in Arnsberg die Notärzte für zwei städtisch betriebene Rettungswachen. Stadt und Kreis hatten 2020 die Bereitstellung des notärztlichen Personals in den Stadtteilen Neheim und Arnsberg neu ausgeschrieben. Das Klinikum hat den Zuschlag erhalten. Die Einsatzfahrzeuge (Notarzteinsatzfahrzeug NEF und Rettungswagen RTW) sowie die Sanitäter stehen weiterhin im Dienst der Behörden. Eine Weiterversorgung der Notfallpatienten durch den einliefernden Notarzt – von der zentralen Notaufnahme bis zur Verlegung auf Station – wird so im Klinikum Hochsauerland möglich. Im Idealfall kann der Patient von der Erstversorgung bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus von „seinem“ Notarzt betreut werden.

An 365 Tagen rund um die Uhr

Das Klinikum gewährleistet an 365 Tagen rund um die Uhr die Sicherstellung des qualifizierten Notarztdienstes. Dafür wird der bisherige Standort des NEF am Marienhospital nach erprobtem Muster weiter geführt. In Neheim wurde der Standort des NEF an das St. Johannes-Hospital verlegt. So ist der Notarzt auch dort innerhalb von 90 Sekunden einsatz- und abfahrbereit. Die Besetzung der Dienste erfolgt grundsätzlich durch angestellte Ärzte des Klinikums, in Teilbereichen, wie nachts und an Wochenenden, werden die Klinikärzte zeitweise durch externe Notärzte des Kooperationspartners Institut für Notfallmedizin (INM) sowie freiberufliche Notärzte unterstützt.

Wichtiger Meilenstein

Die Übernahme des Notarztdienstes durch das Klinikum Hochsauerland stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung des neuen Intensiv- und Notfallzentrums sowie zur Sicherstellung der umfassenden Notfallversorgung in der Region dar. Eine weitere wichtige Vorbereitung ist die Weiterentwicklung der Prozesse und Strukturen in der Zentralen Notaufnahme (ZNA).

Nicht zuletzt im Hinblick auf die Zusammenführung der Notfallambulanzen der drei Arnsberger Standorte des Klinikums im großen Notfall- und Intensivzentrum im Jahr 2023 wird aktuell daran gearbeitet, patientenorientierte Arbeitsabläufe in der ZNA des Marienhospitals weiter zu entwickeln und zu optimieren. Aus diesem Grund wurde bereits im Januar u.a. das Ärzteteam der ZNA im Marienhospital verstärkt. Dr. med. Inga Kulina (45) hat die ärztliche Leitung übernommen. Als erfahrene Notfallmedizinerin kennt Dr. Kulina die Notwendigkeiten einer effizienten, qualitativ hochwertigen stationären Notfallversorgung.

Verbesserte Abdeckung von Spitzenzeiten

Sukzessiver Ausbau der Anzahl der Fachärzte zur verbesserten Abdeckung von Spitzenzeiten sowie Ausdehnung der Dienstzeiten für die fachärztliche Anwesenheit und Erstversorgung sind dabei vorgesehen. Außerdem gilt es, Grundlagen der künftigen interdisziplinären Zusammenarbeit in der neuen großen ZNA des Notfall- und Intensivzentrums zu definieren und zu erproben.

