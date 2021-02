Arnsberg: Kradfahrer stürzt in Kurve auf Hellefelder Höhe

Arnsberg. Bei einem Alleinunfall in Arnsberg wurde ein Kradfahrer am Samstagnachmittag leicht verletzt.

Am Samstag war ein 25-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Motorrad gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 839 zwischen Arnsberg und Hellefeld (Hellefelder Höhe) unterwegs. In einer 180-Grad-Kurve brach das Hinterrad des Krades aus und der Mann rutschte in die Leitplanke. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden.

