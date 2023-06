Arnsberg: Kradfahrerin nahe Oeventrop schwer verletzt

Arnsberg/Meschede. Bei einem Unfall in der Nähe von Oeventrop ist eine Kradfahrerin schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Am Sonntag kam es auf der Landesstraße 735 zwischen Hirschberg und Oeventrop zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 10.20 Uhr befuhr eine 50-jährige Motorradfahrerin die Strecke in Richtung Oeventrop. In einem Kurvenbereich wurde sie durch zwei andere Motorradfahrer überholt. Daraufhin kam die Soesterin zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die beiden Motorradfahrer setzten ihre Fahrt in Richtung Oeventrop fort.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die flüchtigen Kräder am amtlichen Kennzeichen die Städtekennung „HA“ für Hagen/Westfalen getragen haben. Eines der Motorräder war gelb. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

