Arnsberg: Lange Wartezeiten für Erste-Hilfe-Kurse

Plätze in Erste-Hilfe-Kursen sind derzeit begehrt – wer teilnehmen möchte, muss sich auf Wartelisten eintragen lassen und einige Wochen Geduld haben. Das trifft vor allem Führerscheinbewerber und Fahrlehrer. Ohne die Bestätigung über einen erfolgreich absolvierten Erste-Hilfe-Kurs ist keine Prüfung möglich. Wer einen Platz ergattert, den erwartet ein anderer Unterricht als üblich.

Notruf über die 112 ist wichtigste Hilfe Wer in einer Notsituation als Ersthelfer gefragt ist, sollte in jedem Fall zuerst die 112 wählen. Bei der Ersten Hilfe leisten die Mitarbeiter in der Leitstelle telefonisch Unterstützung, bis der Rettungswagen vor Ort ist. Ist die Person bewusstlos und atmet sie auch nicht mehr, sollte wenn vorhanden ein Defibrillator genutzt werden. Ist kein Gerät verfügbar, dann sollte unverzüglich mit der Herzdruckmassage begonnen werden. Bis zum Eintreffen des Notarztes fortsetzen, im Rhythmus von etwa zwei Kompressionen pro Sekunde.

„Es gab in diesem Jahr eine lange Durststrecke, in der wir überhaupt keine Kurse geben durften“, erklärt Katharina Busch, Kreisgeschäftsführerin beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). As die Fahrschulen wieder öffneten, sei auch der Bedarf nach Erste-Hilfe-Kursen gestiegen, es entstanden lange Wartelisten, weil viele Schüler möglichst schnell die nötige Bescheinigung erwerben wollten.

Weniger Teilnehmer im Kursraum

Gleichzeitig zur gestiegenen Nachfrage musste das DRK allerdings auch das Angebot einschränken: Im Kursraum dürfen sich entsprechend der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln nur noch maximal 9 Teilnehmer aufhalten statt wie zuvor bis zu 20. „Jeder Teilnehmer muss mindestens fünf Quadratmeter Platz haben, wir haben die Bereiche entsprechend abgeklebt“, erklärt Busch. „Zusätzlich lüften wir sehr viel und es gilt jetzt wieder in allen Kursen die Maskenpflicht.“

Die Abstands- und Hygieneregeln verändern auch den Unterricht: Partnerübungen müssen ausfallen, bei der Reanimation an der Puppe wird lediglich die Herz-Druck-Massage trainiert, über die Beatmung können die Kursleiter nur theoretisch informieren. Im Sommer war es noch erlaubt, dass Personen aus einem Haushalt im Kurs gemeinsam üben, aber auch das ist jetzt angesichts der steigenden Infektionszahlen wieder untersagt.

„Unsere Kapazitäten sind eingeschränkt und viele Führerscheinbewerber warten auf einen Platz im Kurs“, sagt Busch. Im Dezember seien noch einige Plätze frei. Neben den ausgefallenen Kursen im Frühjahr und den Abstandsregeln gibt es einen weiteren Grund für die langen Wartezeiten: Einige Kursleiter fallen aus, weil sie entweder hauptberuflich als Rettungssanitäter arbeiten und aufgrund des Infektionsrisikos aktuell keiner Nebentätigkeit nachgehen dürfen, andere gehören aufgrund ihres Alters oder Vorerkrankungen selbst zur Risikogruppe und fallen deshalb aus. Obwohl vor allem Firmen Auffrischungskurse aus Vorsicht aktuell aussetzen, ist die Nachfrage der Fahrschüler weiterhin hoch.

Fahrschüler absolvieren mehr Stunden

Das kann auch Fahrlehrer Reimund Wahlich bestätigen: „Der Stau ist nach wie vor da“, sagt er. Für ihn hat das zur Folge, dass er seine Schüler bis zur Prüfung wochenlang möglichst „bei Laune halten“ muss, so dass auch ihre praktischen Fähigkeiten nicht wieder verloren gehen. So mancher Fahrschüler komme daher in diesem Jahr auf eine höhere Zahl an Fahrstunden als gewöhnlich. Und auch nach dem Erste-Hilfe-Kurs geht das coronabedingte Warten in den Fahrschulen weiter.

„Bis die Anträge zur Prüfung von offizieller Seite bestätigt sind, vergehen aktuell ebenfalls Wochen, es ist sehr unerfreulich“, sagt Wahlich. Zudem entfielen derzeit wieder Termine für die theoretischen Prüfungen, weil die Gegebenheiten an die wieder strengeren Hygienevorgaben angepasst werden müssten. Für den Fahrlehrer und seine Schützlinge ist das Stauende also noch längst nicht in Sicht.

