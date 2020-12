Arnsberg: Lasmecke-Altlasten erfordern sensible Gartenarbeit

Arnsberg. Der Hochsauerlandkreis hat den betroffenen Anwohnern eine Handlungsempfehlung an die Hand gegeben.

Auch wenn nach offiziellen Angaben von den Altlasten in der Lasmecke keine akute Gefahr für die Gesundheit ausgehen soll, hat der Hochsauerlandkreis als Untere Bodenschutzbehörde den Bewohnern der betroffenen Fläche aber Handlungsempfehlungen zukommen lassen. Weil eine Gefährdung des Wirkungspfades „Boden – Nutzpflanze“ nicht auszuschließen sei.

Wie berichtet, ist der in den 1950er und 1960er Jahren wohl als wilde Kippe genutzte Bereich mit Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet, von denen Benzoapyren krebserregend ist.

„PAK in Pflanzen werden vor allem durch Boden- und/oder Luftstaub verursacht“

Untersuchungen hätten aber ergeben, so Kreissprecher Martin Reuther, dass eine Übertragung von PAK aus dem Boden in Nahrungspflanzen nur im untergeordneten Rahmen stattfinde. „PAK in Pflanzen werden vor allem durch Boden- und/oder Luftstaub verursacht. Maßgeblich sind dabei Wuchshöhe und Wuchsform sowie die Oberflächenstruktur der angebauten Pflanzen.“

Eine Aufnahme von PAK mit den Nahrungspflanzen lasse sich laut Handlungsempfehlung des Kreises aber durch eine küchenfertige Zubereitung weitgehend unterbinden. Hinsichtlich von Anbau und Verzehr der auf dem schadstoffbelasteten Boden angebauten Nahrungspflanzen werden unter anderen aber folgende Ratschläge ausgesprochen:

Blattgemüse möglichst unter Folie oder Glas anbauen

- Beim Anbau von Blattgemüse mit krauser und/oder wachsartiger Blattstruktur kann es zu vermehrter Anhaftung von Bodenstaub oder luftgetragenen Staubpartikeln kommen. Derartige Pflanzen daher möglichst unter Folie / Glas anbauen;

- beim Anbau von Gemüse, Erdbeeren und Strauchfrüchten sowie auf dem Boden aufliegenden Fruchtgemüse den Boden um die Pflanzen herum mit Stroh oder Folie abdecken, um einen Schadstoffeintrag durch Spritzwasser oder Bodenstaub zu minimieren;

- Kern- und Steinobst, das oberhalb der Spritzwasserhöhe wächst, gründlich waschen, da eine Anlagerung von PAK über die Luft erfolgen kann.

Kinder sollten vorzugsweise in Sandkästen mit unbelastetem Spielsand spielen

Doch die Empfehlungen betreffen auch den belasteten Boden in der Lasmecke, so Reuther weiter. Und diese lauten wie folgt:

- in Gewächshäusern, Hoch- oder Frühbeeten neues/unbelastetes Bodenmaterial aus anderen Herkunftsbereichen verwenden;

- bei Arbeiten, bei denen sich ein direkter Kontakt mit dem Boden nicht vermeiden lässt, möglichst Handschuhe tragen. Kommt es dennoch zu Verunreinigungen der Haut, vor allem vor dem Verzehr von Nahrungsmitteln die Hände gründlich mit Seife waschen;

- offene oder nur locker bepflanzte Bereiche mit ca. 30 cm unbelastetem Boden oder Mulchmaterial abdecken, um das Aufwirbeln von Bodenstaub zu reduzieren;

- Kinder sollten vorzugsweise in Sandkästen mit unbelastetem Spielsand oder auf grasbewachsenen Flächen spielen.

Hochsauerlandkreis: „Mit erhöhten Kosten ist zu rechnen

Aber das ist noch längst nicht alles, was die betroffenen Lasmecke-Anwohner beachten sollen:

Falle bei künftigen Baumaßnahmen Bodenaushub an, der nicht auf dem Grundstück bleibe, so Martin Reuther, sei der Aushub unter gutachterlicher Begleitung und im Einvernehmen mit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde gegebenenfalls unschädlich zwischenzulagern, zu analysieren und unter Beachtung der entsprechenden Verordnungen in einer dafür zugelassenen Abfallbeseitigungs- bzw. Abfallverwertungsanlage zu entsorgen.

So lautet dann auch der Schlusssatz der Handlungsempfehlungen: „Mit erhöhten Kosten ist zu rechnen.“ Für die Betroffenen.

Für die Grundstücke entsteht ein Wertverlust, dessen Höhe nicht beziffert werden kann

Das Vorgehen des Kreises jedenfalls stößt – wie berichtet – den Grundbesitzern sauer auf. Vor allem, weil sie durch die Eintragung der Fläche in das Altlastenkataster unverschuldet den damit einhergehenden Wertverlust ihrer Immobilien zu tragen haben. Denn die Konsequenz daraus sei, sagt Anwohner Markus Neef, „dass für die Grundstücke ein Wertverlust entsteht, dessen Höhe nicht beziffert werden kann“.

Auch die Eintragung von einigen Grundstücken beziehungsweise Grundstücksteilen in das Altlastenkataster, auf denen überhaupt keine Messungen vorgenommen worden seien, kommt in der Lasmecke nicht gut an. Die betroffenen Grundeigentümern jedenfalls fordern die Streichung der Flächen aus diesem Kataster.