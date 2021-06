Arnsberg: Laurentianum bietet besonderes Sommer-Lernpaket

Arnsberg. Aber auch viele kreative Angebote stehen für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung.

In diesem Jahr bietet das Gymnasium Laurentianum ganz besondere Kurse in der Sommerschule an.

Es gibt zwei „Pakete“: Das erste ist ein Lernpaket für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Latein und Französisch. Schülerinnen und Schüler, die besonders auf Grund der Pandemie Lernlücken befürchten, können hier kostenlos Lernzeit buchen und in kleinen Gruppen Stoff nachbereiten.

Das Distanzlernen wirkt sich bei jedem Kind anders aus

Schulleitung und Kollegium hätten festgestellt, dass man in der Pandemie zwar nur wenig Lernzeit verloren habe, dennoch sei das Distanzlernen für jedes Kind anders. Wer noch Sicherheit benötige, könne sich daher einen entsprechenden Lernkurs buchen. Das Gymnasium hat eine Förderung des Landes NRW organisiert, um das Angebot allen kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Aber auch Kreatives sei in Corona auf der Strecke geblieben. Deshalb werden in der Sommerschule 2021 zusätzlich Workshops angeben. So können die Schülerinnen und Schüler wählen, ob sie lernen wollen, einen Film zu drehen oder Zirkusprojekte und Akrobatik einzuüben, Songwriting auszuprobieren oder Theaterstücke einzustudieren.

Beate Nordmann: „Wir geben mit den Lernkursen eine gute Unterstützung“

„Gerade diese gemeinsamen Projekte, in denen man mit Freundinnen und Freunde zusammen kreativ wird, haben in der Pandemie gefehlt. Sie sind so wichtig, damit wir alle zusammenhalten und uns gegenseitig schätzen“, erklärt Schulleiterin Beate Nordmann. „Aber natürlich ist auch der Fachunterricht am Gymnasium zentral. Wir geben mit den Lernkursen eine gute Unterstützung, um sicher in das nächste Schuljahr zu kommen.“

