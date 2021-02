Schülerkunst im Rahmen eines Projektes am Laurentianum Arnsberg.

Schulen Arnsberg: Laurentianum bietet kreative Projekte an

Arnsberg. Die Schule will so in schwierigen Zeiten die individuellen Stärken der Schülerinnen und Schüler fördern.

Es sind schwierige Zeiten für Kinder, Eltern und Familie. Da muss Schule verlässlich sein und vieles auffangen. Ganz besonders wichtig es es, neben der Sicherheit des Lernstoffs, neben einem geregelten Schulalltag auch Angebote zu machen, die nicht nur am Computer ausgeführt werden können.

Darauf, heißt es in einer Mitteilung der Schule, werde am Gymnasium Laurentianum geachtet. „Egal ob wir im Präsenzunterricht sind oder jetzt im Distanzunterricht.“ Daher gebe es am Laurentianum zur Zeit zum Beispiel wöchentlich Projekte, die den Unterricht ergänzen würden: Ob Handpainting, Forschungsaufträge zu Naturphänomenen, einen Sportwettkampf Lehrer gegen Schüler oder eine spanische Sprachreise - für jeden sei etwas dabei.

In der Stärkenförderung muss man auch ganz individuelle Lösungen finden

Ein Hocker aus Tennisbällen - die kreative Idee einer jungen Laurentianerin. Foto: Privat

Und die Ergebnisse würden zeigen, wie wichtig dies sei und dass diese Angebote gut angenommen würden. „Schule und Unterricht müssen immer einerseits auf das Zusammenarbeiten ausgerichtet sein, andererseits aber jedes Kind individuell in den Fokus stellen“, erläutert Schulleiterin Beate Nordmann.

Digitale Geräte seien dabei selbstverständlich - aber eben kein Selbstzweck:

„Wir bieten jedem die Möglichkeit, sein Gerät zu nutzen oder leihen eines aus. Ein ganz besonderes Projekt ist bei uns Montag gestartet: Lara aus der Klasse 5 ist nun Wissenschaftsreporterin. Sie besucht den Unterricht auch in der Oberstufe und interviewt die Lehrkräfte und Jugendlichen zu einzelnen Themen.“

Lara arbeite die dabei gewonnenen Erkenntnisse dann journalistisch auf und präsentiere die Ergebnisse der Schulgemeinschaft.

Stärkenförderung bedeute zudem auch, ganz individuelle Lösungen zu finden. „Das ist im Alltag nicht immer einfach - aber unsere große Aufgabe.“

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++