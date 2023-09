Arnsberg: Lernen, wie Lernen Spaß machen kann

„Stark ins neue Schuljahr“: Yvonne Garbe (links) und Julia Pauli hoffen auf viele Teilnehmende an ihrer Aktion am Weltkindertag 2023 – dem 20. September.

Arnsberg. Kostenloses Event in Herdringen soll Kindern und Eltern Impulse für entspannten Schulalltag geben.

Wo die meiste Zeit des Jahres eine Schauspiel­truppe für Unterhaltung sorgt, rücken am Dienstag, 19. September, Lernanfängerinnen und Lernanfänger in den Mittelpunkt: Die Herdringer Freilichtbühne ist am 20. September Schauplatz des Events „Stark ins neue Schuljahr“. Zwar drücken die jüngsten Schülerinnen und Schüler schon ein paar Tage länger die Schulbank, doch der Termin ist gut gewählt – am „20-sten“ ist nämlich Weltkindertag.

„Wäre es nicht schön, wenn alle Kinder gerne zur Schule gehen würden und Spaß am Lernen hätten? Mit Blick auf das Wörtchen „alle“ gibt es bei dieser Frage mit Sicherheit viel Aufholbedarf, bis der Zustand „schön“ erreicht ist - aber Yvonne Garbe und Julia Pauli möchten dazu beitragen, Kindern eine schöne(re) und entspannte(re) Schulzeit zu ermöglichen.

Darum laden die beiden „Resilienztrainerinnen“ (Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit) für den 20. September ab 16.30 Uhr zum kostenlosen Eltern-Kind-Event ein. Eltern? Klar, denn auch Erziehungsberechtigte sind gefragt, tragen sie doch nicht unwesentlich zur Gestaltung der Schulzeit ihrer Sprösslinge bei.

Nicht immer „eitel Sonnenschein“

Nicht immer herrscht dabei „eitel Sonnenschein“. „Das kann ich nicht. Ich krieg das nicht hin.“ – manchmal begleitet von Stöhnen, Weinen oder gar Wutanfällen, senden überforderte Kids solche oder ähnliche Signale an Mama und Papa. Doch es geht auch „andersrum“: Knirpse, die es können, sind schon enttäuscht und zweifeln an sich, wenn sie anstatt der erwarteten Eins „nur“ eine Zwei nach Hause bringen – weil der Ehrgeiz der Eltern über das Ziel hinaus schießt.

Unter solchen Bedingungen ist das mit dem „Spaß am Lernen“ gar nicht so einfach. Doch es geht auch anders, wie, das soll bei „Stark ins neue Schuljahr“ rüber kommen.

„Die Kids kommen ihren negativen Gedanken auf die Spur und schauen, welche Gefühle diese auslösen – welche Gedanken vielleicht nützlicher wären“, erklären Yvonne Garbe und Julia Pauli ihren Ansatz für die „Kleinen“. Doch auch „Großen“ wird geholfen:

Eltern sowie interessierte Pädagoginnen und Pädagogen erhalten Impulse, wie sie ihre Kids oder die ihnen anvertrauten Kinder begleiten und stärken können. Hört sich gut an? Ist es auch. „Vergangenes Jahr haben wir ein super Feedback bekommen“, berichtet Julia Pauli auf Nachfrage. Premiere feierte die Aktion in der Tat schon 2022 – seinerzeit mit rund 220 begeisterten Teilnehmenden. „Dieses Mal dürfen es gerne noch mehr werden“, hofft Julia Pauli auf ein „volles Haus“. Sie und ihre Mitstreiterin haben keine Scheu vor einer großen Kulisse, „Wir sind häufig in Kindertagesstätten unterwegs“, so die Trainerin, „da entwickelt man eine gewisse Routine.“

Inhaltlich sehr anspruchsvoll

Allerdings ist das Programm inhaltlich sehr anspruchsvoll und wird das Duo voll fordern. Da wirkt es beruhigend, dass Mitglieder des Teams der Freilichtbühne unterstützen, wenn es um technische und organisatorische Dinge wie Tontechnik, Parken oder Ähnliches geht.

Schauplatz des Events ist die Freilichtbühne Herdringen. Für einen reibungslosen Ablauf sorgt das Team der Freilichtbühne. Foto: flbh / WP

Ganz wichtig: Interessierte müssen sich im Vorfeld anmelden. „Damit wir wissen, auf wie viele Besuchende wir uns einstellen dürfen und entsprechend planen können“, so die Trainerinnen.

Weil beide keine Aufsichtspflicht übernehmen, ist es erforderlich, dass alle Kinder von einem Erwachsenen begleitet werden. Die Veranstaltung (Ende ca. 18 Uhr) ist kostenlos, es wird auf freiwilliger Basis um eine Spende für die Jugendarbeit der Freilichtbühne gebeten.

Anmeldung: www.stark-ins-neue-schuljahr.de/yvonne-garbe/ oder www.stark-ins-neue-schuljahr.de/julia-pauli.

