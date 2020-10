Arnsberg: Lions verkaufen Kalender für guten Zweck

Arnsberg. Die beiden Lionsclubs Arnsberg-Sundern und Neheim-Hüsten bringen wieder Adventskalender auf den Markt.

Ab sofort sind die beliebten Adventskalender der Lionsclubs Neheim-Hüsten (NH) und Arnsberg-Sundern (AS) auf dem Markt. Auf Grund der momentanen Pandemie werden sie nicht auf den Wochenmärkten angeboten, sondern ausschließlich in den verschiedenen Geschäften in Arnsberg, Neheim, Hüsten, Bruchhausen, Oeventrop und Sundern.

Verkaufsstellen in Arnsberg und Sundern Ab sofort ist in folgenden Geschäften der Adventskalender des Lionsclubs Neheim-Hüsten erhältlich: Neheim: grün erleben Humpert, Vehrenberg, Brillen Rottler, Goethe-Apotheke, Marien-Apotheke. Hüsten: Schuhhaus Prange, Möbel Beckschäfer, Büchereck Engelbertz, Haar-Flair. Bruchhausen: Konditorei Tuschmann. Lions-Stand, Hauptstraße Neheim, Samstag, 7. November (nur, wenn es die Hygienevorschriften zulassen.) Adventskalender Lionsclub Arnsberg-Sundern: Arnsberg: Sparkasse Arnsberg-Sundern, Apotheke am Neumarkt, Sanitätshaus Sitter, Rosenapotheke, Verkehrsverein. Bruchhausen: Küchen- und Wohnideen, Bruchhausenerstraße 20b. Sundern: Röhrtal-Apotheke, Stadtmarketing Sundern, Burg-Apotheke Hachen, Bäckerei Vielhaber, Gärtnerei Josef Klute, Sparkasse Arnsberg-Sundern, die Fabrik. Oeventrop: Tankstelle Grüne.

„Wir beginnen eine Woche früher als in den vergangen Jahren. Damit wollen wir Corona-Einschränkungen in den kommenden Wochen vorbeugen“, so Frank Berting, der Clubbeauftragte für den Adventskalender. Insgesamt wurden 10.555 Adventskalender gedruckt: 5555 Stück vom Lionsclub NH und 5000 vom Lionsclub AS. Jeder Kalender hat eine Gewinnnummer für die 480 Gewinne (NH) und 448 Gewinne (AS). Die Gewinne haben einen Gesamtwert von zirka 27.000 Euro. Die Hauptpreise stecken hinter den Kalenderkläppchen des 24. Dezember.

Wintermotive

Beim Lionsclub NH kann man zwei Übernachtungen in einem Hamburger Luxushotel, direkt an der Elbe inklusive Bahnreise gewinnen und beim Lionsclub AS fünf Nächte im 4-Sterne-Komforthotel mit Frühstück auf Sylt. „Wir sind froh, dass fast alle Sponsoren wieder mitgemacht haben. Es besteht eine hohe Bereitschaft, das System weiter zu unterstützen“, bestätigt Hubertus Kaiser, der Pressebeauftragte. Es haben sich je Kalenderprojekt 92 Geschäfte beteiligt. Für den Präsidenten des Lionsclubs Neheim-Hüsten, Michael Kossmann, ist es schon eine Leistung, dass man über 10000 Adventskalender so schnell verkaufen kann. „Der Adventskalender ist innerhalb von zwei Wochen fast ausverkauft“, so Kossmann.

Zu den Motiven auf den Adventskalendern: Auf dem Arnsberg-Sunderner hat man einen Blick auf die Winterlandschaft in Hellefeld. „Wir waren der Meinung, dass es an der Zeit ist, mal wieder eine Winterlandschaft zu zeigen“, meint Karl-Heinz Müller, Clubbeauftragter Adventskalender. Beim Adventskalender aus Neheim-Hüsten hat man sich entschlossen die Pfarrkirche St.-Johannes-Baptist Neheim in der Weihnachtszeit mit Schneefall abzubilden.

Erlös wird geteilt

„2019 haben wir einen Betrag von 24.000 Euro zusammen bekommen. Neben dem Verkauf der Kalender, kamen noch Spenden hinzu. Der Betrag wurde gedrittelt und ging an die Arnsberger Tafel, SkF Familienhilfezentrum Marienfrieden und für die Sprachförderung an den Internationalen Arbeitskreis in den Kindergärten. Das behalten wir 2020 bei“, so Kaiser.

In Arnsberg-Sundern geht der Erlös an das Hospiz Raphael und in Kinder- und Jugendprojekte. 2019 wurden dort 25.000 Euro aufgeteilt. „Wir sind trotz der Corona-Einschränkungen sehr zuversichtlich, dass alle Adventskalender wieder sehr schnell verkauft werden. Helfen und dabei Gewinnen ist immer eine gute Sache“, betonten die Verantwortlichen.