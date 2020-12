Arnsberg: Livestream von Ratssitzungen mit neuer Priorität

Arnsberg. Ein SPD-Antrag gewinnt durch Corona neue Aktualität. Ziel ist mehr Teilhabe und Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger.

Ein Antrag, der auch gut in die Zeit der Corona-Pandemie passt und damit an Aktualität gewonnen hat:

Um Bürgerinnen und Bürgern mehr Teilhabe am politischen Geschehen in ihrer Stadt zu ermöglichen und zur besseren Transparenz von Entscheidungen, hatte die Arnsberger SPD-Ratsfraktion bereits 2015 gefordert, die Sitzungen des Rates per Internetstream zu übertragen und auch für eine gewisse Zeit im Internet verfügbar zu halten. Praktisch als ein weiteres Mosaiksteinchen auf dem Weg zur „Digitalen Stadt“.

Über den Antrag soll im Zuge der Rathaus-Sanierung entschieden werden

Zwar wurde vor fünf Jahren über diesen Antrag noch nicht abschließend entschieden, aber der Stadtrat hatte sich auf Empfehlung der Verwaltung einstimmig darauf geeinigt, den Vorschlag später im Zuge der da noch zu beschließenden Rathaus-Sanierung zu behandeln.

Weil erst dann die mit einer Liveübertragung verbundenen technischen Fragen beantwortet und umgesetzt werden könnten. Dies erklärt SPD-Fraktionsgeschäftsführer Jens Hahnwald auf Anfrage nach dem aktuellen Sachstand.

SPD: Verhindern, dass sich die Menschen von der Politik abwenden

Die SPD hatte seinerzeit angeregt, die Homepage der Stadt Arnsberg als technische Basis zu nutzen. Das Streaming selbst müsse natürlich im Einklang mit allen einschlägigen Datenschutzrichtlinien und dem Recht am eigenen Bild geschehen. In anderen Worten: Zu sehen sein dürfen damit nur Personen, die zuvor ihre Einwilligung gegeben haben. Daher ist auch die Abbildung etwa der Zuschauer auszuschließen.

In der heutigen Zeit, in der sich immer mehr Menschen dazu entschließen, nicht mehr an demokratischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen oder politische Entscheidungen als nichttransparent empfinden, müsse gerade gerade auf kommunaler Ebene versucht werden, so die SPD, den Bürgerinnen und Bürgern weitere Möglichkeiten zu geben, Entscheidungen besser nachvollziehen zu können, besser informiert an den Diskussionen innerhalb der Stadt teilnehmen zu können.

Die Corona-Pandemie gibt dem Antrag eine neue Aktualität

Und die Entwicklung der elektronischen Medien in den letzten Jahren habe weitere und neue Möglichkeiten zur Herstellung von Transparenz und Öffentlichkeit eröffnet. Diese gelte es, für die Arbeit und Entscheidungen des Rates zu nutzen. „Zudem ist der technische und finanzielle Aufwand hierfür inzwischen gesunken und es liegen vielfältige Erfahrungen anderer Kommunen in NRW und Deutschland vor.“

Immerhin: Nach § 23 der Gemeindeordnung NRW ist die Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger eine Pflichtaufgabe der Kommunen, da für viele ein Besuch von öffentlichen Sitzungen aus beruflichen, gesundheitlichen oder terminlichen Gründen nicht oder nur mit erhöhtem Aufwand möglich sei. „Gerade Menschen mit Handicap und Einschränkungen der Mobilität haben durch eine Liveübertragung die Möglichkeit, an den demokratischen Entscheidungsprozessen teilzuhaben.“

Ein Antrag, der durch die anhaltende Corona-Pandemie und die ausufernde Verbreitung von Verschwörungstheorien neue Priorität erhalten hat.

