Corona Arnsberg: Mariengymnasium will Not in Uganda lindern helfen

Arnsberg. Schüler und Lehrer sind erfolgreich mit mit einem Spendenlauf für die Partnerschule St. Andrea Kaahwa School gestartet.

Münster läuft zum Mond, das Arnsberger Mariengymnasium (MGA) läuft nach Uganda. Warum gerade diese Strecke? Das MGA will mit dieser besonderen Aktion in der Fastenzeit seine Partnerschule in Uganda unterstützen.

„…wir sind Partnerschulen und Partner sind füreinander da, in guten, wie in schlechten Zeiten“ schreibt die Schülervertretung des MGA dazu in einem Elternbrief. Die SV und das Schulpastorale Team des Mariengymnasiums haben sich deshalb einen Spendenlauf überlegt, um auf die schlechten Lebensbedingungen, unter denen die Schulgemeinschaft der St. Andrea Kaahwa School während des langen Lockdowns leidet, aufmerksam zu machen und zu helfen.

Seit vielen Jahren unterstützt das MGA die Partnerschule in Uganda und sammelt immer wieder durch verschiedene Aktionen Spenden.

Seit einem Jahr fällt coronabedingt die Schule aus und die Essensausgabe bricht weg

All dies konnte in 2020 aus bekannten Gründen nicht stattfinden - und die Lebenssituation in Uganda hat sich im Lockdown noch einmal dramatisch verschlechtert: Seit einem Jahr fällt fast der komplette Unterricht aus. Lehrer und Schüler müssen zu Hause bleiben. Das bedeutet: kein Gehalt für Lehrerinnen und Lehrer, keine Essensausgabe in der Schule für Schüler und Schülerinnen, denen damit eine wichtige Mahlzeit wegbricht.

Die meisten Familien müssen jetzt landwirtschaftliche Produkte anbauen und Nutzvieh anschaffen, um ihre Familien durchzubringen. Aber Saatgut und Nutztiere sind teure Anschaffungen (200 € pro Tier), für die das Geld oft nicht reicht. Die SV des MGA hat daher den Spendenlauf organisiert und will bis zu den Osterferien die rund 8000 km von Arnsberg nach Uganda erlaufen.

Schon fast 10.000 Euro gesammelt - aber es werden noch Unterstützer gesucht

Die Idee ist, dass Schüler und Lehrer die Kilometer erlaufen und Eltern, Familienmitglieder, Freunde und Bekannte für die gelaufenen Kilometer spenden. Auch Firmen wurden von der SV angeschrieben und um Unterstützung gebeten.

Das hat schon große Wirkung gezeigt: Inzwischen sind die Schüler und Lehrer kilometertechnisch im ägyptischen Ort Hurghada angekommen und haben 4424 Kilometer zurückgelegt. Jetzt müssen sie die letzte Strecke durch den Sudan laufen, um ihr Ziel zu erreichen.

Und: 9265 Euro an Spenden sind bereits zusammengekommen. Ein toller Erfolg, der die Schulgemeinschaft zum Weitermachen motiviert. Die Schüler und die SV des MGA bitten daher alle, sie bei dieser Aktion zu unterstützen und mitzumachen - beim Laufen, Walken oder beim Spenden.

Informationen dazu gibt es unter www.mariengymnasium-arnsberg.de