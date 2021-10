Arnsberg: Mehr Fälle von Kinderpornografie aufgeklärt

Arnsberg. Bei der häuslichen Gewalt zeigt aber wohl nur die nüchterne Statistik einen Rückgang. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Die Straftaten im Stadtgebiet Arnsberg lagen 2020 deutlich unter dem Landesschnitt. Aber von den insgesamt 12.437 im Hochsauerlandkreis erfassten Straftaten entfällt ein Drittel – exakt 4451 – auf Arnsberg. Dennoch hält der Trend seit 2018 an: Die Zahlen vor Ort sinken, wenn auch nur leicht.

Für der Arnsberger Wachleiter, Erster Hauptkommissar Rudolf Figgen, ein gute Entwicklung: „Im Vergleich zu anderen Städten sind wir damit nicht übermäßig belastet.“ Hinzukomme, dass Arnsberg als größte Stadt im HSK naturgemäß auch eine größere Anzahl an Delikten zu verzeichnen habe. Aber, und das ist eine wichtige Botschaft: „Über den Tellerrand hinaus geschaut, ist Arnsberg eine sichere Stadt.“

Wenden wir einmal den Blick auf einige Bereiche, die den Polizeikräften in Sachen Kriminalität besonders zu schaffen machen. Zu schaffen machen oft auch deshalb, weil die Ermittlungsarbeit für die Beamtinnen und Beamten – ob Kripo und Schutzpolizei -eine arge psychische Belastung bedeutet.

Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Hier sind, nach einem heftigen Anstieg in 2019 (81 Fälle), für 2020 für das Stadtgebiet 75 Straftaten gelistet. Diese umfassen alles – von der Beleidigung auf sexueller Basis bis hin zum Missbrauch von Kindern. Doch ein Anstieg von Zahlen in der Kriminalitätsstatistik bedeutet nicht zwangsläufig, wie oft kolportiert, auch einen Anstieg der Kriminalität im jeweiligen Bereich. „Vielmehr ist sie Ausdruck erfolgreicher Polizeiarbeit, weil wir diese Taten aus dem Dunkelfeld herausholen konnten,“ sagt Rudolf Figgen.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Habe man in früheren Jahren Delikte auf sexueller Basis aus falscher Scham oft totgeschwiegen, „hat sich heute das Anzeigeverhalten deutlich verbessert. Und das ist für uns als Polizei auch hier in Arnsberg eine gute Entwicklung, können wir so doch Ermittlungen einleiten“. Ein Beispiel aus der jüngeren Zeit: Eine Frau habe ihren Mann wegen Missbrauchs am gemeinsamen Kind angezeigt. „Vor 40 Jahren,“ so Figgen, „wäre das vermutlich nicht passiert.“

Auch die Verbreitung, den Besitz und die Herstellung von Kinderpornografie gibt es leider in der Stadt. Mit steigender Tendenz in der Aufklärungsquote – von 4 (HSK 15) in 2016 auf 15 (HSK 59) in 2020. Ein Grund für die verbesserte Aufklärungsquote: Der Kampf gegen den sexuellen Missbrauch an Kindern und Missbrauchsabbildungen ist zu einem Schwerpunkt der Polizeiarbeit in NRW geworden. Die Fälle für den gesamten HSK werden zentral in Meschede bearbeitet.

Häusliche Gewalt

Auszug aus der Kriminalitätsstatistik für die Stadt Arnsberg. Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

Hier ist nach einem kontinuierlichen Anstieg seit 2016 ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 in der Statistik ein leichter Rückgang zu verzeichnen – auf 144 Fälle in Arnsberg (Kreis 302).

Arnsberg liegt damit, erklärt Figgen, unter dem Landesdurchschnitt. Aber warum sind ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 mit eingeschränkten Ausgangsmöglichkeiten und Homeoffice die Fälle häuslicher Gewalt auch in Arnsberg zurückgegangen?

Doch von einem Rückgang will Rudolf Figgen nichts hören: „Möglicherweise hatten die Opfer im Lockdown überhaupt keine Möglichkeit sich der Polizei oder anderen Menschen anzuvertrauen.“ Deshalb appelliert der Wachleiter an alle Bürgerinnen und Bürger: „Sollten Sie Zeuge von Gewalt in Ihrer Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis werden, rufen Sie umgehend die Polizei!“

In Fällen von häuslicher Gewalt versuche die Polizei grundsätzlich, die Opfer aus ihrem Umfeld herauszuholen und zu schützen. „Was jedoch nicht immer einfach ist, denn in den Frauenhäusern der Umgebung gibt es viel zu wenige Plätze.“