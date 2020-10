Arnsberg: Mehrheit der kreativen Köpfe statt Koalitionen

Die Arnsberger Parteien führen nach den Kommunalwahlen vom 13. September Sondierungsgespräche. Die SPD mit der FDP, die CDU mit den Grünen und ebenfalls den „Liberalen“. Gesucht wird nach Schnittmengen der künftigen Zusammenarbeit im Arnsberger Stadtrat. Das ist gut so und gehört zum politischen Spiel dazu.

Stabile Mehrheit gesucht

Worum geht es? Für die CDU möglicherweise um eine stabile Mehrheit in einer „Koalition“ mit Bündnis 90/Grüne, wie es diese auch schon in der ablaufenden Wahlperiode gegeben hat. Aber braucht es das wirklich? Vor allem sollte es darum gehen, nicht eine strukturelle Mehrheit zu finden, mit der sich ein Parteienbündnis von anderen abgrenzt, sondern um thematische Partnerschaften. Längst sind (fast) alle in den Arnsberger Rat gewählten Parteien so divers aufgestellt, dass zum Entstehen einer guten Idee und guter Politik für die Stadt nicht Farbspiele irgendwelcher Parteienkombinationen ausschlaggebend sind, sondern das konstruktive Miteinander aller Beteiligten. Keine Idee wird besser oder schlechter, weil sie von Schwarz-Grün oder Gelb-Rot oder sonst was für einen bunten Mix auf den Markt der politischen Möglichkeiten gebracht wird.

Letztendlich geht es doch im Arnsberger Stadtrat nicht darum, Ruhm und Ehre für eine Partei zu erwerben, sondern im Verbund aller konstruktiv mitwirkenden Ratsfrauen und -herren zu guten Lösungen für die Stadt zu kommen. Zu feste Bündnisse versperren da zuweilen den Blick und Weg dorthin - sie können fesseln. Ohnehin kommen durch neue Bürgerbeteiligungsformen - ob sie nun Bürgerräte oder anders heißen - weitere „Mitspieler“ hinzu, die sich nicht in Parteischubladen drängen lassen.

Vertrauen ist nötig

Natürlich braucht es auch für die Arbeit der Fraktionen eine gewisse Planungssicherheit. Wer sich auf das Modell der Suche nach wechselnden Allianzen einlässt, muss vor allem Vertrauen haben. Vertrauen darauf, dass dieses Wechselspiel nicht für sich alleine parteipolitisch missbraucht wird, sondern am Ende immer als gemeinsamer Erfolg (oder auch mal Misserfolg) verstanden wird.

Im Wahlkampf gab es viele gute Vorschläge und Anregungen für eine nachhaltig, sozial, vielfältig und wirtschaftlich erfolgreiche Stadt - einer Partei alleine waren diese exklusiv selten zuzuordnen und kaum waren sie wirklich widersprüchlich. Gemeinsam haben die gewählten Vertreterinnen und Vertreter nun die Chance, das „Best of“ daraus umzusetzen. Das wird nicht ohne Diskussion und auch mal politische Auseinandersetzung gehen. Arnsberg aber hat zuletzt genügend politische Kultur bewiesen, um auch das anständig der Sachen wegen hinzukriegen.

Die Bürger würden das honorieren. Sie wollen sehen, dass es in ihrer Stadt vorangeht. Dazu braucht es Mehrheiten der kreativen Köpfe und demokratischen Denker aus nahezu allen Parteien.