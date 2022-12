Arnsberg: Mescheder gleich zwei Mal von der Polizei erwischt

Gleich zwei Mal kontrollierte die Polizei den Mescheder in Arnsberg...

Arnsberg/Meschede. Mescheder (24) unter Drogen in Arnsberg unterwegs: „Doppel-Blutprobe“ entnommen.

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Meschede wurde bereits am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, im Stadtgebiet Neheim im Laufe einer polizeilichen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stand der Fahrer hierbei deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In der Polizeiwache Arnsberg wurde ihm deshalb eine Blutprobe entnommen.

Ca. 45 Minuten nach Entnahme der Blutprobe wurde der 24-Jährige erneut – dieses Mal auf der BAB 46 in Höhe der Anschlussstelle Alt-Arnsberg – mit seinem Pkw angetroffen. Er wurde erneut angehalten und kontrolliert, anschließend nochmals zur Polizeiwache Arnsberg gebracht, wo ihm eine zweite Blutprobe entnommen wurde.

