Arnsberg: Das kostet Parken und Zuschauen beim Mud Masters

Herdringen. Das Mud Masters wird am Wochenende erneut tausende Abenteuer- und Erlebnissportler nach Herdringen locken. So funktionieren Anreise und Parken.

Es ist eines der größten Sportspektakel des Sauerlandes. Das „Mud Masters“ kommt am Samstag und Sonntag erneut auf die Wiesen und in die Wälder rund um das Jagdschloss Herdringen. Die Abenteuerlaufveranstaltung durch Schlamm, Matsch und über diverse aufwändig aufgebaute Hindernisse rechnet mit bis zu 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das wird auch den Verkehr rund um Herdringen ein Stück weit beeinträchtigen. Der Verkehr wird mit einer verkehrsrechtlichen Anordnung geregelt. „Die Umsetzung obliegt dem Veranstalter. Im Umfeld werden ausreichend Parkflächen eingerichtet“, teilt die Stadt Arnsberg auf Nachfrage mit.

Der Veranstalter ist das Unternehmen „Mud Masters“, das den Veranstaltungsort vor einigen Jahren von „Tough Mudder“ übernommen hat. „Die Veranstaltung Mud Muster oder Tough Mudder besteht in dieser Größenordnung seit etwa zehn Jahren, ist gut vom Veranstalter organisiert und verlief in den letzten Jahren immer problemlos“, lässt die Stadt Arnsberg auf Nachfrage wissen. Seit Beginn der Veranstaltung bestehe ein Sicherheitskonzept, das auch ein Verkehrskonzept, Sanitätsdienstkonzept, Sicherheitsdienstkonzept sowie eine Auflistung der Hindernisse beinhaltet. „Ebenso wird ein naturschutzrechtliches Gutachten vorgelegt“, sagt Ramona Eifert, Sprecherin der Stadt Arnsberg. Die Aufbauten der spektakulären Hindernisse werden durch das Bauamt der Stadt Arnsberg abgenommen. „Das Ordnungsamt erteilt die Genehmigung und wird die Veranstaltung auch begleiten“, so die Stadt.

Falschparken in Herdringen kann teuer werden - teurer als das Parkticket. Eine online gebuchte Tageskarte (maximal 12 Stunden) kostet 7 Euro. Ein Parkticket vor Ort kostet 10 Euro. Der Veranstalter bittet Teilnehmer und Zuschauer um Online-Buchung der Parktickets, „um einen reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten“. Ebenso sollten Fahrgemeinschaften gebildet werden.

Die aktive Teilnahme kostet je nach Strecke und Tag zwischen 39 und 115 Euro. Zuschauer, die Zugang zu allen Bereichen haben wollen (inkl. Finish Festival) müssen zehn Euro bezahlen. Kinder und Jugendliche brauchen kein Zuschauerticket. Ortskundige finden in der Regel auch ohne Ticket Wege zum Beobachten der Hindernisse.

