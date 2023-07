Arnsberg: Musiker aus aller Welt spielen Klassiker

Arnsberg. Beim Classic Live Concert am 31. Juli im Sauerland-Theater treten Musikdozierende aus der ganzen Welt zusammen auf.

Seit Jahren eine feste Größe im Sommerkultur-Programm ist das Classic Live Concert, und zwar für die Künstlerinnen und Künstler genauso wie fürs Publikum. Die zehn „Klassiker“, die an diesem Abend auf der Bühne des Sauerland-Theaters stehen, sind die international renommierten und weltweit lehrenden Dozierenden der Meister- und Sommerkurse. Zehn Tage lang lehren und fördern sie während der Arnsberger Klassikwochen aufstrebende internationale Talente.

Doch auch als Musikerinnen und Musiker selbst sind sie immer auf der Suche nach neuen musikalischen Herausforderungen und streben danach, um die eigene Kunst weiter zu entwickeln und zu perfektionieren. Das Classic Live Concert bietet allen Freundinnen und Freunden der klassischen Musik die seltene Gelegenheit, dem meisterlichen Spiel der international konzertierenden Musikerinnen und Musiker zu lauschen.

Erstmals dabei: Klarinettist Professor Kilian Herold. Foto: Privat / WP

Es ist ein in seiner Zusammensetzung einmaliger Konzertabend. Erstmalig dabei ist der deutsche Klarinettist Professor Kilian Herold. An dem Abend spielen: Professor Matias de Oliveira Pinto aus Brasilien am Cello; Professor Helge Slaatto aus Norwegen an der Violine; Professor Peter von Wienhardt und Pascal Schweren aus Deutschland sowie Risa Adachi aus Japan am Klavier; Gudula Rosa aus Deutschland an der Blockflöte; Gil Shaked-Agababa aus Israel und Jochen Seggelke aus Deutschland an der Klarinette; und Nino Saakadze aus Georgien am Cembalo. Auf dem Programm stehen Soli der einzelnen Musikerinnen und Musiker genauso wie gemeinsame Auftritte.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich ab 12,20 Euro bei den Reservix-Vorverkaufsstellen, wie zum Beispiel Buchhandlung Sonja Vieth e.K., Alter Markt 10; Verkehrsverein Arnsberg e.V., Neumarkt 6; Scoreshop, Apothekerstraße 25; Reisebüro Meyer, Marktstraße 8 und online unter www.reservix.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg