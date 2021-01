Arnsberg: Nachhaltigkeit im Diakoniekaufhaus "Kaufnett"

Arnsberg „Kaufnett“ in Arnsberg vereint Soziales mit Nachhaltigkeit und wird dafür mit dem Klima- und Umweltpreis der Stadt ausgezeichnet.

Ein altes Herrenhemd wird zu einer Einkaufstasche, Gardinen zu Obst- und Gemüsesäckchen und Tischbeine zu Warentrennern. Die Kunden spenden - die Mitarbeiter recyceln. Guten gebrauchten Sachen wird eine zweite Chance gegeben. So leisten Kunden und Mitarbeiter des „Kaufnett“ in Arnsberg einen wichtigen Beitrag zur sogenannten Kreislaufwirtschaf. Und sie setzen ein wichtiges Zeichen in der heutigen Wegwerfgesellschaft.

Neben der Initiative Oeventrop und der Bienen AG des St.-Ursula-Gymnasiums ist "Kaufnett" daher einer der Umweltpreisträger in der Stadt Arnsberg.

Müll vermeiden durch Upcycling

„Die Spenden der Kunden werden fast zu 100 Prozent weitergegeben und so bleiben die Produkte im Kreislauf und landen nicht im Müll“ erklärt Filialleiterin Anja Knoche. Das „Kaufnett“ in Arnsberg ist ein Diakoniekaufhaus, in dem gespendete Waren, je nach Bedarf, aufgewertet und sehr günstig weiterverkauft werden. Dazu gibt es direkt vor Ort eine Upcycling-Nähwerkstatt sowie eine Holzwerkstatt. So werden auch Menschen mit kleinerem Budget fündig.

Die Arnsberger nehmen dieses Angebot gerne an und machen mit. Mittlerweile hat das Kaufhaus einen ausgeprägten, großen Kundenstamm, berichtet Knoche. „Es ist unglaublich schön, wie das hier in Arnsberg angenommen wird. Es spricht sich rum und wird immer mehr“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst beschreiben das „Kaufnett“ als Rundumpaket. Projekt-Arbeitsstelle-Begegnungspunkt. Hier wird Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag gelebt.

Neben der ökologischen Dimension spielen aber auch viele soziale Aspekte eine wichtige Rolle: „In erster Linie ist das Projekt für Langzeitarbeitslose. Sie sollen gefördert und unterstützt werden und so wieder ins Arbeitsleben geführt werden“ so Annette von dem Bottlenberg, Sozialarbeiterin im „Kaufnett“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter probieren sich in unterschiedlichsten Fähigkeiten aus und entdecken neue Möglichkeiten und Perspektiven. Die Sozialarbeiterin betont: „Es geht um die Menschen, um den Weg und nicht um das Produkt an der Kasse“. Gespendete Teile werden liebevoll bearbeitet und neue Dinge entstehen.

Mehr als nur ein Kaufhaus

Hinsetzen, lesen, runterkommen. Bei einem günstigen Kaffee oder Tee im angebundenen Café „INKA“ lädt das Kaufhaus zum Austausch ein und ist außerdem eine Anlaufstelle für Probleme. Anja Knoche erinnert sich: Eine Kundin wollte eine Bluse kaufen, die allerdings kaputt war.

Eine weitere Kundin hört mit und beschließt kurzerhand die Bluse mitzunehmen und zuhause mit ihrer Nähmaschine wieder in Ordnung zu bringen. Am nächsten Tag treffen sich beide im „Kaufnett“ wieder. „Hier kommen unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft zusammen. Sie haben sich einfach an der Kasse kennengelernt“ freut sich Knoche.

Viel Kreativität gefragt

Beim Upcycling wird hauptsächlich mit gebrauchten, gespendeten Sachen gearbeitet. Flexibilität und Kreativität sind da besonders wichtig. „Alte Schrankwände halten sich nicht immer wie man will“ erinnert sich Anja Knoche. Dennoch sind Weihnachtssterne aus diesen alten Schrankwänden entstanden. „Es ist ok, wenn nicht alles perfekt ist. Es geht um den Mut etwas Neues zu machen.“ Wie zum Beispiel Nistkästen, die ebenfalls aus den alten Schrankwänden entstanden sind. Ein weiteres Herzensprojekt des „Kaufnett“ sind die Taschen, die aus alten Stoffen entstehen. „Immer wieder eine Tasche in der Tasche“ heißt das Projekt und hilft im Alltag Müll, zum Beispiel in Form von Plastiktüten, zu vermeiden. „Der Nachhaltigkeitsaspekt steht bei uns im Vordergrund, nicht nur das Einkaufen. Aus alt mach neu ist unsere Devise“, betont die Filialleiterin.

Altes blüht neu auf. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn sogar aus den Garderobenständern im „Kaufnett“ sprießt manchmal noch das ein oder andere kleine Blättchen. Das Schaufenster zieren nämlich Kleiderständer aus alten Birkenstämmen. ­Nachhaltigkeit im großen Stil, aber auch in vielen kleinen Dingen, kombiniert mit sozialem Austausch und Unterstützung. Darauf setzt das „Kaufnett“ in Arnsberg und freut sich über jeden Kunden, Helfer und Spender.

