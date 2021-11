Arnsberg: Neue Bäume für Wennigloh

Auch die jüngeren Wennigloher sind bei der Pflanzaktion am Start.

Wennigloh. Das Forum Wennigloh pflanzt mit Baumpatinnen und Baumpaten 27 Bäume.

Das Forum Wennigloh, der Verein für Dorfentwicklung und Heimatpflege, treibt sein Naturschutz-Projekt zur Pflanzung einer Obstbaumallee in dem Höhendorf weiter kräftig voran. Nachdem Ende Oktober bereits 19 Pflanzlöcher für einen Teil der Allee vorbereitet wurden, konnten nun weitere acht Löcher links und rechts neben dem „Fenster zum Dorf“ ausgehoben werden, so dass insgesamt 27 junge Obstbäume in die Erde gesetzt werden konnten.

Weitere 20 Bäume sollen im kommenden Jahr ebenfalls links und rechts neben das Fenster gepflanzt werden. Die Obstbaumallee befindet sich in der Wennigloher Feldflur und säumt einen Teil des Wennigloher Rundwegs, welcher ebenfalls auf die Initiative des Forums zurückgeht.

Corona macht mehrfach Strich durch die Rechnung

Eigentlich sollte die Allee schon seit einigen Monaten die Spaziergänger erfreuen, aber die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten der Pflanzaktion des Forums in der Vergangenheit mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch die Wennigloher Naturschützer ließen sich nicht unterkriegen und konnten ihr Vorhaben nun endlich abschließen. Für die Obstbaumallee wurden Bäume alter heimischer Sorten gepflanzt, wobei ihre Früchte von allen, die des Weges kommen und sich an dem Anblick erfreuen, kostenlos gepflückt und verzehrt werden dürfen. Zu den Sorten zählen Apfel, Kirsche, Birne, Pflaume und Mirabelle. So leistet dieses Projekt auch einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.

Forumsvorsitzender Uli Recha hatte im Vorfeld alle interessierten Naturfreundinnen und Naturfreunde – egal, ob Forumsmitglied oder nicht – dazu aufgerufen, die Aktion tatkräftig zu unterstützen. Zudem waren die zu pflanzenden Bäume bereits vor längerer Zeit an Baumpatinnen und Baumpaten vermittelt worden, die einen oder mehrere Setzlinge mit einer Spende finanziert hatten. Und es blieb nicht bei dieser monetären Unterstützung, denn einige der Patinnen und Paten packten beim Einpflanzen kräftig mit an und sorgten zusammen mit den übrigen Helfenden für das Entstehen der Allee. Zur Seite stand den ehrenamtlichen Naturfreunden während der gesamten Pflanzungsphase Axel Blume, welcher als Dipl.-Ing. der Landschafts- und Freiraumplanung und Inhaber einer Baumschule in Wennigloh mit seiner Fachexpertise, aber auch mit seiner eigenen Arbeitskraft, von der Auswahl der Baumsorten bis hin zum Setzen der Gewächse maßgeblich zum Erfolg der Aktion beigetragen hat.

Ein Dorf kann vieles schaffen

Vorsitzender Uli Recha ein überaus positives Fazit dieser rundum gelungenen Aktion ziehen: „Es freut uns sehr, dass zahlreiche Naturfreunde und Forumsmitglieder aktiv zum Entstehen der ersten Obstbaumallee in Wennigloh beigetragen haben. Das zeigt einmal mehr, dass ein Dorf vieles schaffen kann, wenn alle mit anpacken. Ich danke allen Engagierten ganz herzlich für ihre Unterstützung und freue mich schon jetzt darauf, wenn die Bäume zum ersten Mal Früchte tragen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg