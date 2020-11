Arnsberg: Neuer Wohnmobilstellplatz wird gut angenommen

Erneut hatte Bürgermeister Ralf Paul Bittner zum Bürgerspaziergang geladen. Diesmal in den Arnsberger Süden, nach Gierskämpen.

Und das Interesse war groß, ging es doch unter anderem auch um den zunächst noch in der „Testphase“ befindlichen Wohnmobilstellplatz im Alten Feld, den Kinder- und Jugendtreff sowie um den Mehrgenerationenpark am Freibad Storchennest. Themen, die von Bedeutung für Tourismus und Sozialstruktur sind.

„Der Stellplatz wird auch ohne Werbemaßnahmen bereits gut angenommen“

Hier konnte der zuständige Fachdienstleiter Ralf Schmidt durchaus Positives verkünden: „Der Stellplatz wird auch ohne Werbemaßnahmen bereits gut angenommen.“ Weil die Lage zur angrenzenden Ruhr, die schnelle fußläufige Erreichbarkeit der Altstadt sowie die Nähe zu Ruhrtalradweg und Freibad „Storchennest“ für diesen Standort sprechen würden.

Daher, so Schmidt, solle für 2021 die Ausstattung mit Strom sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen geprüft werden.

Ein Teilnehmer gab den Hinweis, dass die derzeit am Wohnmobilstellplatz vorhandene Beschilderung lediglich die Nutzung mit einem Wohnmobil, nicht aber mit einem Wohnwagen gestatte. Er bat deshalb um Klärung, ob dies tatsächlich seitens der Stadt so beabsichtigt sei. Was nun auf Anregung von Ralf Paul Bittner in der Verwaltung geprüft werden soll.

Eine Schranke könnte das unbefugte Nutzen verhindern

Spielgeräte am Mehrgenerationenpark am Arnsberger Freibad „Storchnest“ im Alten Feld. Foto: Wolfgang Becker

Ein weiterer Teilnehmer hielt es für angebracht, die offene Zufahrt des Wohnmobilstellplatzes künftig mit einer Schranke zu sichern. Um zu verhindern, dass die Fläche durch Pkw zugeparkt werde, was regelmäßig zu beobachten sei.

Ein Einwand, der bei Ralf Schmidt auf offene Ohren stieß. Denn spätestens bei einer endgültigen Entscheidung für diesen Standort müsse eine entsprechende Lösung mitgedacht werden, wie der Zugang für die Wohnmobilisten gesichert werden könne. Schmidt:

„Eine Schranke könnte ein geeignetes Mittel sein. Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Standort aber noch getestet.“

Ralf Schmidt: Zusätzliches Freizeitangebot

Diese Anlage wurde in 2019 im Rahmen der Runderneuerung des Freibades „Storchennest“ geschaffen. Die Freifläche umfasst derzeit ein nach Wünschen der Kinder angefertigtes Spielschiff, eine Boulebahn sowie Sitzgelegenheiten.

Was noch nicht alles sein wird, denn, es sollen dort noch drei Fitnessgeräte installiert werden. Unter dem Strich aber, bilanzierte Schmidt, sei an dieser Stelle gemeinsam mit dem Freibad-Betreiber Kneippverein ein zusätzliches Freizeitangebot für Jung und Alt geschaffen worden.

Michael John betont Bedeutung des Kinder- und Jugendtreffs Gierskämpen

Der Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Gierskämpen, Michael Vollmer, nutzte den Spaziergang, um den Verein kurz vorzustellen. Besonders stolz sei man auf die engagierte Kinder- und Jugendarbeit. Derzeit, nach Fertigstellung der Kunstrasenanlage in 2013 und der Flutlichtanlage in 2011, treibe der Verein seit einigen Wochen die Umgestaltung des als Vereinsheim mitgenutzten Jugendtreffs voran.

In diesem Gebäude befinden sich zudem die Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendtreffs Gierskämpen, in dem seit vielen Jahren wichtige und qualifizierte pädagogische Arbeit in den unterschiedlichsten Formen geleistet wird. So betonte Michael John als Leiter des Fachbereichs Schule/Jugend/Familie auch nochmals die große Bedeutung des Treffs vor allem für das Quartier.

Am Gebäude des Treffs sind Instandhaltungsarbeiten erforderlich

Allerdings stehen an dem Gebäude auch Instandhaltungsarbeiten an: Denn ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten, erklärte Falk Stankowski, Leiter Fachdienst Bauberatung/Bauordnung/Denkmale, habe Schäden an Holzverschalung, Dämmung und Dach ergeben.

Der Fahrplan sieht nun laut Michael John vor, alle anstehenden Fragen zu Gebäude und Finanzierung im nächsten halben Jahr im Detail zu klären und dann eine belastbare Planung auszuarbeiten. „Wichtig für die Kinder und Jugendlichen in Gierskämpen ist, dass praktikable und realisierbare Lösungen gefunden werden.“

Das Ergebnis des Sozialmonitorings soll Mitte 2021 vorliegen

Ratsmitglied Felix Werker als Teilnehmer des Spaziergangs empfahl in diesem Zusammenhang, den Sozialindex bei der Vorschlagsplanung zu berücksichtigen. Damit würde die Chance auf Fördermittel steigen.

Der zuständige Fachbereich, so Michael John, sei da jedoch nicht untätig, vielmehr sei man dort bereits mit einem entsprechendem Sozialmonitoring beschäftigt. „Mit Ergebnissen wird Mitte nächsten Jahres gerechnet.“