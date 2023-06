Ehrenamt Arnsberg: Neuer Zaun in der Wolfskuhle dank „Aktiv vor Ort“

Arnsberg. Sechs Auszubildende von Westenergie haben sich ehrenamtlich bei „Aktiv vor Ort“ eingesetzt, um die Arnsberger Wolfskuhle aufzufrischen.

Seit vielen Jahrzehnten existiert auf dem Höhenzug zwischen dem Ochsenkopf und der Hellefelder Höhe das Hubertuspöstchen. Ein Ort, der von vielen Wanderern, Erholungssuchenden und vom Hegering sehr geschätzt wird. Im Jahre 1805 wurde an dieser exponierten Stelle bereits ein Bildstock errichtet.

Ein besonders interessantes Relikt aus alter Zeit ist die direkt daneben befindliche Wolfskuhle. In diesen tiefen Fanggruben wurden damals Köder ausgelegt und die Gruben mit Reisig abgedeckt. Durch die Köder angelockt, sprangen die Wölfe in die Grube, aus der sie sich nicht mehr befreien konnten. In den Jahren 1929 und 1971 waren immer wieder Restaurierungen erforderlich, die der Arnsberger Heimatbund durchgeführt hatte.

Zaun stark verfallen: Neue Kontakte bringen Restaurierungserfolg

Nach vielen weiteren Jahrzehnten musste dieser bedeutungsvolle Ort nun erneut restauriert werden, da u.a. der Zaun stark verfallen war. Auf Initiative von Oliver Szodruch vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW, der gemeinsam mit Torsten Kapteiner vom Arnsberger Heimatbund die Kooperation „Waldkultur Arnsberger Wald“ vertritt, konnte die Verbindung zu Norbert Enste und der Westenergie AG geknüpft werden.

Westenergie bietet die Mitarbeitendeninitiative „aktiv vor Ort“ an. Dank der Unterstützung von Ausbilder Norbert Enste vom Standort Arnsberg konnte Anfang Juni ein sechsköpfiges Team mit Auszubildenden des dritten Lehrjahres innerhalb weniger Stunden einen neuen Zaun abholen und errichten. Westenergie beteiligte sich finanziell an der Aktion und erstattete 1500 Euro der Materialkosten. Durch die sehr gute Kooperation aller Beteiligten ist somit innerhalb kurzer Zeit ein großer Beitrag für das Gemeinwohl unserer Stadt entstanden.

Bei „aktiv vor Ort“ handelt es sich um eine Initiative von Westenergie, bei der sich Mitarbeitende der Westenergie-Gruppe in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen engagieren. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck in seinem Heimatort einbringt, erhält einen Förderbetrag für das Projekt. Westenergie unterstützt so das soziale und ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeitenden.

