Arnsberg: Nicht angemeldete Versammlung aufgelöst

Die Polizei musste am Maifeiertag zahlreiche Anzeigen schreiben.

Arnsberg. Im gesamten Kreisgebiet kam es am Maifeiertag und in der Nacht zu Sonntag, 2. Mai, zu Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.

Neun Personen versammelten sich am Samstag, 1. Mai (Maifeiertag) um 1115 Uhr in der Eichholzstraße in Arnsberg. Sie zeigten verschiedene Statements zur Coronaschutzverordnung und wollten dem Rechtsstaat gedenken.

Die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt Arnsberg wurde von der Polizei hinzugezogen und kontrollierte die Einhaltung der Schutzmaßnahmen der Coronaschutzverordnung. Die nicht angemeldete Versammlung wurde dann nach 40 Minuten beendet.

Die Polizei muss 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen schreiben

In der Zeit vom Samstag, 1. Mai (Maifeiertag) bis Sonntag, 2. Mai, 7 Uhr kam es zudem im gesamten Kreisgebiet zu diversen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung. Insgesamt musste die Polizei 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen schreiben. Dabei wurden von den Beamten Verstöße gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen und gegen die geltende Ausgangssperre festgestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg