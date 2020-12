Arnsberg-Niedereimer: Polizei fahndet nach Ladendieb

Arnsberg-Niedereimer. Polizei fahndet nach Mann um die 30, der am Freitag in einem Discounter in Niedereimer Waren gestohlen hat.

Am Freitag gegen 17.15 Uhr flüchtete ein noch unbekannter Mann aus einem Discounter an der Wannestraße. Der Täter hatte zuvor Ware in seinem Rucksack verstaut und wollte die Filiale verlassen. Durch einen Alarm am Ausgang wurde eine Mitarbeiterin auf den Mann aufmerksam. Daraufhin flüchtete er. Die Mitarbeiterin verfolgte ihn. Nach wenigen Metern drehte sich der Unbekannte um und sprühte Pfefferspray in Richtung der Angestellten. Dabei wurde sie leicht verletzt und brach die Verfolgung ab. Eine sofort eingeleitet Fahndung verlief negativ.

Personenbeschreibung

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 1,80 Meter groß, etwa 28 Jahre alt, schlanke Statur, gepflegtes Erscheinungsbild, längere, nach hinten gelegte schwarze Haare, dunkle Kleidung, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, dunkle Jacke mit Reflektoren auf dem Rücken, Rucksack. Er flüchtete über den Trampelpfad zur Sauerlandstraße.

Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg, 02932-90 200.