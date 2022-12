Arnsberg: Nur Sieger beim Tippspiel zur Fußball-WM

Neheim. Im Haus der Jäger in Neheim wurden die Halbfinalisten und Sieger des Team-Tippspiels unserer Zeitung zur Fußball-WM gefeiert.

So verkorkst die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auch gewesen sein mag, so schlecht das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft auch war und so wenig echte WM-Stimmung auch aufkam – dem Spaß am Team-Tippspiel unserer Zeitung zur Fußball-WM tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil: „Das hat uns die WM doch noch irgendwie gerettet“, sagten nicht wenige Teilnehmer in dieser Woche bei der Siegerehrung im „Haus der Jäger“ in Neheim.

2.Platz AH TuS Bruchhausen. Foto: Thomas Nitsche / WP

Einen besseren Ort für eine Siegerehrung eines Spiels zu einer WM, bei der es mehr um Vielfalt, Toleranz und Freiheit ging als um Fußball, konnte es nicht geben. Das „Haus der Jäger“ steht genau für diese Begriffe. Die Neheimer Jäger hatten die ehemalige Synagoge einst gekauft und erinnern hier immer wieder an das einstige jüdische Leben in der Stadt, aus dem heraus auch der Jägerverein Ende des 19. Jahrhunderts entstanden war. Auch davon berichtete Heinrich Veh bei der Begrüßung. Der ist als Metzgermeister und Chef eines Neheimer Traditionsbetriebes nicht nur von Beginn an Preissponsor beim Team-Tippspiel, sondern auch Oberst der Jäger. Und somit der Gastgeber des Abends. In dieser Rolle sorgte er auch für die Snacks für die eingeladenen vier Halbfinalisten des Tippspiels.

Schon fast 10.000 Euro für guten Zweck Seit dem Jahr 2010 richtet unsere Zeitung Team-Tippspiele zur Fußball-Weltmeisterschaft und der Fußball-Europameisterschaft aus. Das sind die bisherigen Team-Tipp-Weltmeister des Tippspiels in Arnsberg/Sundern: 2010 Müscheder Tipp-Eulen, 2014 Sauerländer Volksbänker; 2018 Knipperei Oeventrop; 2022 Bökelbergstürmer. Das sind die bisherigen Tipp-Europameister: 2012 EM-Studio Sonnenufer Bruchhausen; 2016 Team Nass Vital; 2021 Mezcal&seine Bande. Seit dem Sieg der „Sauerländer Volksbänker“ bei der Tipp-WM 2014 spendet die Volksbank Sauerland je einen Euro pro erzielten Tipppunkt für den guten Zweck. Fast 10.000 Euro kamen so schon zusammen.

Gekommen waren die vier besten von insgesamt 47 teilnehmenden Teams. Das waren – aufgrund des großen Unbehagens, das viele Fußballfreunde mit dieser WM hatten – deutlich weniger als sonst. Für die, die dabei waren, aber hat es sich gelohnt. Spätestens nach der Vorrunde, als auch im Tippspiel die k.o.-Duelle und das Tipp-Achtelfinale begannen, hatte das Fieber alle ergriffen.

3.Platz Team Rolling Ducks. Foto: Thomas Nitsche / WP

Tippspielsieger wurden am Ende die „Bökelbergstürmer“ – ein Mescheder Gladbach-Fanclub mit Tippern auch aus Hüsten und Herdringen. Das Tipp-Finale hatten sie mit 10:9 gegen die Altherrenkicker des TuS Bruchhausen gewonnen. Beide Teams durften sich aber über einen Gutschein für reichlich Grillgut von der Fleischerei Veh und Getränken von der Brauerei Veltins für eine zünftige Grillparty freuen. Für die Getränke sorgte Ulrich Biene. Der Veltins-Sprecher berichtete davon, dass aufgrund der Winter-WM der sonst spürbare Fußball-Impuls für das Geschäft ausgeblieben ist. „Das Tippspiel aber unterstützen wir schon immer gerne“, sagt er.

Angetan ist auch Ulrich Biene immer von der Dynamik des Tippspiels, das so viele unterschiedliche Gruppen aller Generationen zusammenführt. Das war auch diesmal so, wenn auch das Halbfinale mit drei Bruchhausener Teams diesmal etwas ortsteillastig war. Den dritten Platz teilten sich nach ihren Tipp-Halbfinal-Niederlage nämlich die „Rolling Ducks“ und „Barman’s Männer“. Auch der Kegelclub und der Freundeskreis kommen aus dem Entendorf. Sie erhielten einen Getränke-Trostpreis.

3. Platz Team Barman´s. Männer. Foto: Thomas Nitsche / WP

Gewinner am Ende war aber vor allem die Torfabrik Meschede – eine Fußballmannschaft behinderter Menschen. Die „Bökelbergstürmer“ suchten sich diese Mannschaft als Begünstigte des von der Volksbank Sauerland mit 1865 Euro (1 Euro pro im Spiel von allen Teams erreichten Tipppunkt) gefüllten Spendentopfs aus. Jörg Werdite von der Volksbank Sauerland übergab den Scheck. Der unterlegene Finalist aus Bruchhausen stockte auf 2000 Euro auf, erhielt im Gegenzug von der Volksbank aber auch 300 Euro für das neue Bruchhausener Hilfsprojekt „Enten helfen Enten“.

Siegerehrung WM- Tippspiel WP Arnsberg am 28. Dezember im Haus der Jäger in Neheim. Foto: Thomas Nitsche / WP

