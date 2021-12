Arnsberg: Olaf Bossi kommt als Neu-Minimalist daher

Kabarettist und Liedermacher Olaf Bossi will in der Kulturschmiede den „Weniger-ist-mehr-Dschungel“ durchleuchten.

Arnsberg. Die Stadt legt ein an Highlights reiches Kulturprogramm für Januar bis Sommer 2022 vor - für gleich drei Spielstätten.

Mit prickelnden Highlights aller Genres startet das Kulturprogramm Arnsberg in die kommende Spielzeit 2022.

Das Publikum darf sich damit im nächsten Jahr auf national und international bekannte Künstlerinnen und Künstler im Sauerland-Theater, in der Kulturschmiede und - als ganz besonderes Event - im Rittersaal des Historischen Rathauses freuen. Ab sofort ist das komplette Programm online zu finden und liegt auch in vielen öffentlichen Einrichtungen aus.

Molières Erfolgskomödie „Die Streiche des Scapin“ völlig neu gefasst

Im Januar startet in der Kulturschmiede die neue Arnsberger Spielzeit. Foto: Stadt Arnsberg

Gleich zu Jahresbeginn räumt Kabarettist und Liedermacher Olaf Bossi am Sonntag, 16. Januar, ab 19 Uhr einmal so richtig auf und durchforstet als Neu-Minimalist in der Kulturschmiede den „Weniger-ist-mehr-Dschungel“. Zuvor aber erstrahlt am Nachmittag ab 16 Uhr das Sauerland-Theater zu einer festlichen Neujahrsgala mit dem internationalen Ensemble „Spreegold“ und einer musikalischen Weltreise durch Klassik, Chanson, Klezmer, Swing und Musical.

Ein schauspielerisches Theater-Highlight ist am Donnerstag, 10. Februar, die Inszenierung von Molières Erfolgskomödie „Die Streiche des Scapin“. In dieser das Publikum überraschenden Neufassung wirft das „Neues Globe Theater Potsdam“ einen augenzwinkernden Blick hinter die Kulissen des fahrenden Theaters.

Musikalisch erwartet das Publikum – ebenfalls im Sauerland-Theater - große Bühnenshows mit „A Night of Queen“, The 12 Tenors, den in Arnsberg bestens bekannten Maybebop und vielen anderen Akteuren. Und die jüngsten Theatergäste dürfen sich schließlich am Samstag, 29. Januar, vom Musical „Tabaluga“ verzaubern lassen.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen hat bereits begonnen

Der Rittersaal im Historischen Rathaus wird Spielort eines ganz besonderen Events: Das Violinduo „The Twiolins“ lässt am Sonntag, 13. März, Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit der Leidenschaft des argentinischen Tangos verschmelzen.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen in allen drei Spielstätten hat bereits begonnen. Die Termine aller bislang geplanten von Januar bis Sommer 2022 und ausführliche Informationen dazu liegen als Flyer an den bekannten Stellen wie zum Beispiel den Stadtbüros und Stadtbibliotheken aus. Außerdem steht der Plan als Download auf der städtischen Homepage unter www.arnsberg.de/kultur/theater zur Verfügung.

Dort können Kulturinteressierte sich auch über das aktuell laufende Programm informieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg