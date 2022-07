Arnsberg: Deshalb sind Open-Air-Gottesdienste so erfolgreich

Arnsberg. Die Kirche in Arnsberg setzt auf ein ein bekanntes Konzept: Freiluft-Gottesdienste. Der Erfolg dieses Vorgehens im Detail.

Erfolgreiches Projekt wiederbelebt: In Arnsberg werden wieder „Open-Air-Gottesdienste“ angeboten. Insgesamt vier Gottesdienste sind geplant, jeden Sonntag finden die Messen unter freiem Himmel statt. Die Arnsberger Bürgerschützen stellen dafür die Festwiese an der Promande zur Verfügung.

Viele Besucher

Bereits zur ersten Andacht kamen viele neugierige Besucher, Pfarrsekretärin Christine Hönick zieht eine erste Bilanz: „Da Petrus bisher immer freundlich auf die Gottesdienstbesucher blickte, waren alle Messen gut besucht. Schließlich bietet sich hier eine gute Gelegenheit, den Blick über die eigene Gemeinde hinaus zu weiten und Gläubigen aus anderen Kirchen zu begegnen.“ Es erschienen rund 120 Gläubige zum ersten Freiluft-Gottesdienst, deutlich mehr als zu normalen Gottesdiensten.

Angebot auch aufgrund der Pandemie interessant

Das Angebot sei auch an all jene gerichtet, die sich aufgrund steigender Coronafallzahlen scheuen, in Räumen Menschenansammlungen zu begegnen. Deshalb lädt man jetzt zu Gottesdienste auf der Festwiese der Bürgerschützen ein.

„Ein besonderer Dank gilt dabei der Festhallenwirtin Marina Benfer und den Arnsberger Bürgerschützen, die nicht nur die Wiese zur Verfügung stellen, sondern das Vorbereitungsteam auch tatkräftig unterstützen“, freut sich Christine Hönick. „Überhaupt wären die Messen kaum möglich ohne all die helfenden Hände, die Sonntag für Sonntag den Tisch bereiten. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott allen Beteiligten, wie beispielsweise den unterschiedlichen Musikgruppen.“ Für alle, die nicht mobil sind, bietet die Gemeinde übrigens Fahrdienste an.

Positive Resonanz

Viele Probleme für die Kirchen in Deutschland Die Zahl der Kirchaustrittewächst kontinuierlich an: Etwa 360.000 Menschen haben 2021 die katholische Kirche verlassen, rund 280.000 Gläubige verließen die evangelische Kirche. Durchschnittlich besuchen auch immer weniger Menschen die Sonntagsgottesdienste: 2019 besuchten rund zwei MillionenMenschen einen katholischen Gottesdienst. 2010 waren es noch eine Million mehr. Zu den Arnsberger Open-Air-Gottesdienst vergangenen Sonntag kamen circa 120 neugierige Besucher. Ein deutlich höherer Wert als bei den normalen Sonntagsgottesdiensten.

Die ersten Rückmeldungen der Gläubigen fielen positiv aus, weiß Monika Rust, Sprecherin des Gemeindeteams St. Norbertus: „Das Feedback ist wirklich gut. Die meisten Besucher empfinden das Angebot einfach als schöne Abwechslung.“ Besonders freut sie, dass viele Menschen ungebunden vorbeischauen und hängen bleiben. „Viele Spaziergänger wollen erst einmal nur zuschauen. Im Endeffekt bleiben sie dann bis zum Schluss. Dadurch ist das Publikum diverser und es sind nicht nur die typischen Kirchgänger dabei“, so Rust.

Leeren Gottesdiensten entgegenwirken

So wolle die Gemeinde einem Problem entgegenwirken, das allen Kirchen bekannt ist: Immer weniger Kirchgänger lassen leere Gotteshäuser zurück. „Anstatt die Leute in die Kirche zu holen, bringen wir jetzt die Kirche zu den Leuten. Deshalb gehen wir raus in die Öffentlichkeit“, sagt Monika Rust. Primär gehe es darum, dass Interesse an den Gottesdiensten zu stärken.

Am vergangenen Sonntag durften zum „Tiersegnungsgottesdienst“ der Propstei auch alle Vierbeiner mitkommen. Diese wurden von Pater Werner im Anschluss an die Messe gesegnet. „Dabei kam es zu sehr lebendigen und schönen Begegnungen auf der Wiese“, meint Christine Hönick. Allein deshalb wohnten viele Hundehalter spontan der Messe bei.

Für die nächsten drei Messen hofft Monika Rust vor allem eines: „Es wäre schön, wenn die noch kommenden Gottesdienste genauso gut angenommen werden.“ Mit Freude erwarten die Veranstalter die kommenden drei Sonntage und hoffen auf viele Besucher bei den Open-Air-Gottesdiensten.

