Arnsberg: Oratorienchor und Projektchor geben Konzert

Der Oratorienchor - hier bei einer Matinee im Mariengymnasiums - konzertiert am 7. November. Links Chorleiter Gerd Weimar.

Arnsberg. Ort des Geschehens ist am kommenden Sonntag, 7. November, in der Arnsberger Liebfrauenkirche.

Nach der langen Corona-Pause meldet sich der Oratorienchor Arnsberg zusammen mit dem Projektchor des Ev. Kirchenkreises Soest-Arnsberg zurück mit einem ersten Konzert am Sonntag, 7. November, in der Liebfrauenkirche.

Schon als im Sommer Chorproben in Präsenz wieder möglich wurden, trafen sich die Sängerinnen und Sänger, um wieder gemeinsam zu singen.

„Einige hatten Sorge,“ so Chorleiter Gerd Weimar, „dass die Stimme nach so langer Stummpause eingerostet ist“. Doch im Laufe der Wochen entspannte sich die allgemeine Lage und auch das Vertrauen in die eigene Stimme stellte sich wieder ein. Auf das Programm setzte Weimar Psalmvertonungen alter Meister, die zu proben Spaß und Laune machen.

Auch ein Bläserensemble mit fünf Posaunisten ist mit von der Partie

„Mit einem ersten Konzert im November melden wir uns nun wieder bei den Arnsbergern und den Chormusikfreunden zurück,“ so der Vorsitzende Rüdiger Alkert. Dazu hat sich auch ein Bläserensemble aus fünf Posaunisten formiert, das mit festlicher Bläsermusik begeistern möchte.

Drei Posaunisten kommen aus dem Chor heraus, die beiden anderen aus einem befreundeten Neheimer Chor. Soloposaunist Christoph Michel ist mit einer Vivaldi-Sonate zu hören. An der Orgel spielt Irene Richter aus Sundern Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge c-Moll. Pater Werner OSB führt mit theologischen Gedanken in die Psalmen ein.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten

Das Konzert beginnt um 16.30 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei, der Chor bittet um eine Spende am Ausgang. Der Einlass erfolgt nach der 3G-Regel (bei Schnelltest gilt: nicht älter als 6 Stunden), entsprechende Nachweise sind daher mitzubringen.

