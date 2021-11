Arnsberg: Partnerschaft mit Schule im polnischen Olesno

Arnsberg. Für Bürgermeister Ralf Paul Bittner ein guter Weg für den interkulturellen Austausch der jungen Menschen.

Am vergangenen Wochenende haben die Bürgermeister der Städte Arnsberg und Olesno, Ralf Paul Bittner und Sylwester Lewicki, die Partnerschaft zwischen der Agnes-Wenke-Schule und der Hedwigschule besiegelt.

Gemeinsam mit den beiden Schulleitern Andreas Schauerte und Jerzy Jeziorowski wurde die Partnerschaftsurkunde im Rittersaal des Alten Rathauses in Arnsberg in einer kleinen Feierstunde, an der neben Vertretern der Verwaltung, der Agnes-Wenke-Schule auch stellv. Bürgermeister Peter Blume und die ehemalige stellv. Bürgermeisterin Erika Hahnwald teilnahmen, unterzeichnet.

Bittner: „Schulpartnerschaft ist ein guter Weg für den interkulturellen Austausch“

Bürgermeister Bittner dankte den Verantwortlichen beider Schulen für ihr Engagement, durch das die Schulpartnerschaft ermöglicht wurde. Und erinnerte, dass bereits 2019, also vor der Corona-Pandemie, eine erste Begegnung von Agnes-Wenke-Schule mit der jetzigen Partnerschule in Olesno stattgefunden hat. „Die Schulpartnerschaft ist eine Bereicherung und ein guter Weg für den interkulturellen Austausch der jungen Menschen“, betonte Bittner.

Die Partnerschaft der Städte Arnsberg und Olesno besteht bereits seit 1992. Mit der neuen Schulpartnerschaft komme nun ein weiterer zukunftsweisender und von jungen Menschen getragener Aspekt für eine lebendige Partnerschaft hinzu.

Die neue Partnerschaft der Schulen werde so viele Möglichkeiten für den Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern bieten und damit zur kulturellen Vielfalt beitragen. Schon jetzt arbeiten die beiden Schulen an gemeinsamen Projekten wie der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

2022 besteht die Städtepartnerschaft Arnsberg - Olesno 30 Jahre

Bürgermeister Ralf Paul Bittner dankte im Rahmen der kleinen Feierstunde allen Akteuren, allen voran Erika Hahnwald, die sich mit viel Herzblut für die Städtepartnerschaft und die nun besiegelte Schulpartnerschaft eingesetzt habe.

Im Rahmen des Besuchs gab es zudem auch Gelegenheit für die beiden Bürgermeister, über die Zukunft der Städtepartnerschaft zu sprechen. So sind Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung geplant. Ebenso wie ein Jugendcamp. Und ein Austausch im Bereich der Seniorenarbeit.

Im kommenden Jahr besteht die Partnerschaft zwischen Arnsberg und Olesno 30 Jahre. Dieses Jubiläum soll gemeinsam in Arnsberg gefeiert werden. Geplant für 2022 ist auch eine Fahrt nach Olesno, um den gegenseitigen Austausch beider Städte zu vertiefen.

