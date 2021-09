Eva Meyer-Keller: Certainly Uncertain, 2021

Kunst Arnsberg: Performances in Kulturschmiede und Lichthaus

Arnsberg. Die Künstlerin Eva Meyer-Keller sucht im Feld der Neurowissenschaften nach neuen Perspektiven auf den Prozess der Wahrnehmung.

Die Erstaufführung der neuen Performance „Certainly Uncertain“ von Eva Meyer-Keller in der Kulturschmiede Arnsberg steht unmittelbar bevor: Premiere ist am heutigen Freitag, 3. September, um 19 Uhr. Eine weitere Aufführung am morgigen Samstag, 4. September, Beginn ebenfalls um 19 Uhr, rundet das Ganze ab.

„In ihrer Performance-Lecture Certainly Uncertain („Sicher unsicher“) sucht Eva Meyer-Keller im Feld der Neurowissenschaften nach neuen Perspektiven auf den Prozess der Wahrnehmung“, erläutert Lydia Korndörfer, Künstlerische Leiterin des Kunstvereins Arnsberg, kurz die Intention der Künstlerin.

Parallel-Ausstellung von Eva Meyer-Keller im Arnsberger Lichthaus

Eva Meyer-Keller, hier bei einer Aktion des Kunstvereins Arnsberg. Foto: Privat / WP

Im Lichthaus Arnsberg transformiert Eva Meyer-Keller ihre Choreographie dann mit „Out of Hands“ (4. September bis 2. Oktober 2021; Eröffnung: 3. September, 17 Uhr) in eine Ausstellung – mit Gegenständen, die ihrer direkten Umgebung entstammen: ihrem Bad, der Küche oder dem Schlafzimmer.

„Die Anmut gewöhnlicher Dinge wird erforscht und die Aufmerksamkeit auf Aspekte unserer Umgebung gerichtet, denen gewöhnlich nur wenig Zeit gewidmet wird“, beschreiben die Veranstalter das Erlebnis für alle Betrachter dieser Expo.

