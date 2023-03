Arnsberg: Peter Bannes wird in Ruhestand verabschiedet

Arnsberg. Nach mehr als einem Jahrzehnt geht Peter Bannes, Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Arnsberg, in den Ruhestand.

Nach über einem Jahrzehnt im Dienst der Stadt Arnsberg wird Peter Bannes, Erster Beigeordneter und Kämmerer, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seit 2011 war der 63-Jährige in seiner Funktion verantwortlich für die Stadtfinanzen und gleichzeitig direkter Stellvertreter des Bürgermeisters im Amt.

In den letzten 12 Jahren hat der nun scheidende Kämmerer die Stadt Arnsberg durch die schwierigen Jahre des Stärkungspaktes Stadtfinanzen manövriert und durch sein Wirken entscheidend dazu beigetragen, den Haushaltsausgleich zu erzielen. „Nachhaltig Haushalten in herausfordernden Zeiten“ beschreibt seine gewissenhafte und verantwortungsbewusste Herangehensweise, unter welcher er auch zuletzt den Doppelhaushalt 2022/2023 in den Rat einbrachte. Unter seiner Ägide konnten erfolgreich die finanziellen Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise umschifft und darüber hinaus die vielen Herausforderungen der letzten Jahre gemeistert werden.

Der gebürtige Arnsberger und gelernte Diplom-Kaufmann begann seine berufliche Karriere als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Dann übernahm er bei der Deutschen Telekom weitere Leitungsfunktionen und wurde im Jahr 2006 zum Postdirektor befördert. Von 2007 bis 2011 leitete er bei der Stadt Hagen den Bereich Beteiligungscontrolling und strategische Steuerungsunterstützung.

Im Jahr 2011 bewarb sich Peter Bannes auf den Posten des Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerers der Stadt Arnsberg, da er gerne für seine Heimatstadt tätig sein wollte und konnte die Wahl für sich entscheiden. 2019 wurde Peter Bannes vom Rat der Stadt Arnsberg in seine zweite Amtszeit wiedergewählt. Aus persönlichen Gründen wird er diese nun zum 31. März beenden. Peter Bannes übergibt den Staffelstab für die Stadtfinanzen an den neu gewählten Beigeordneten und Stadtkämmerer Rainer Schäferhoff, der das Amt ab dem 1. April 2023 übernehmen wird.„Im Namen der Stadt Arnsberg möchte ich meinen Dank und meine Anerkennung für die langjährige Tätigkeit im städtischen Dienst aussprechen. Durch seine verlässliche und offene diplomatische Art hat Peter Bannes es verstanden, Probleme zu lösen und sich damit den Respekt und die Anerkennung von Mitarbeiter:innen und Politik erworben. Ich wünsche ihm für seinen Ruhestand Gesundheit, Zufriedenheit und viel Freude an allem, was der neue Lebensabschnitt mit sich bringt“, so Bürgermeister Ralf Paul Bittner zum Abschied.

