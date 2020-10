Arnsberg. In der Rosenberger Straße, nahe des bbz in Arnsberg, ist am frühen Donnerstagmorgen ein Pkw komplett ausgebrannt.

In der Rosenberger Straße stand am Donnerstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, ein Pkw in Flammen, brannte komplett aus. Zeugen hatten kurz zuvor drei Frauen mit Kindern im Nahbereich gesehen. Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Arnsberg, 02932-90 200.