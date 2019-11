Arnsberg. Nun sucht die Polizei den Fahrer des dunklen Wagen, der den Unfall im Hasenwinkel - möglicherweise unbemerkt - verschuldet hat.

Arnsberg: Pkw schreckt Pferd auf, Reiterin (16) verletzt

Am vergangenen Freitag wurde eine 16-jährige Reiterin bei einem Sturz vom Pferd leicht verletzt. Ein Auto hatte das Pferd aufgescheucht, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Um 16.10 Uhr ritt die Arnsbergerin mit einer weiteren Reiterin über die Kuppe am Parkplatz „Hasenwinkel“. Als ein Pkw mit Anhänger über den dortigen Wald- und Wiesenweg in Richtung Mescheder Straße fuhr, klapperte der Anhänger auf der buckligen Piste. Daraufhin scheute das Pferd, so dass diese zu Boden fiel. Sie wurde leicht verletzt. Doch das fuhr Auto weiter in Richtung Rumbeck.

Bei dem Fahrzeug mit Anhänger könnte es sich um einen SUV handeln

Möglicherweise, so die Polizei, hatte der oder die Fahrer (in) den Sturz nicht bemerkt. Am nächsten Tag meldete die junge Frau dann den Unfall der Polizei.

Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Pkw, vermutlich einen SUV handeln. Dieser zog einen zweiachsigen Metallanhänger. Zeugen des Vorfalls und der Fahrer des Autos werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Weitere Hinweise nimmt unter 02932-90200 entgegen.