Arnsberg. Das Landgericht Arnsberg will das Verfahren um Waffenteil-Diebstahl bei Umarex und Waffenhandel am 13. Februar zum Abschluss bringen

Arnsberg: Plädoyers im Umarex-Prozess werden jetzt erwartet

Der „Umarex“-Prozess um einen Handel mit Waffen aus beim gleichnamigen Arnsberger Waffenhersteller von einem damaligen Mitarbeiter geklauten und zusammengebauten Waffenteilen geht am Donnerstag vor dem Arnsberger Landgericht in die neunte Runde. Es wird erwartet, dass nach langer Beweisaufnahme und Anhörung der Gutachter der am 17. Oktober eröffnete Prozess vor der Großen Strafkammer unter der Leitung des Vorsitzenden Richters Daniel Langesberg nun mit den Plädoyers der beteiligten Parteien fortgesetzt wird. „Es ist anvisiert, das Verfahren am zehnten Verhandlungstag am 13. Februar dann zu beenden“, sagt Leonie Maaß, stellvertretende Pressesprecherin des Landgerichts Arnsberg.

Verständigung blieb aus

Bereits am ersten Prozess-Tag hatte es ein Rechtsgespräch zwischen den Parteien gegeben. Eine Verständigung über das Strafmaß für die anfangs noch sechs Angeklagten hatte es damals aber nicht gegeben. Vorstellungen der Verteidiger und des Staatsanwaltes Thomas Schmelzer lagen zu weit auseinander. Das betraf vor allem einen Hagener, dem als Abnehmer von den Waffen „bewaffnetes Handeltreiber mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ vorgeworfen wird. Er ist gemeinsam mit dem Hauptangeklagten aus Neheim - einem 47-jährigen Portugiesen - der einzige der noch fünf Angeklagten in diesem Verfahren, der in Untersuchungshaft verblieben ist. Ein Mendener Zwischenhändler sowie Abnehmer und Weiterverkäufer aus Hagen sind derzeit auf freiem Fuß und dürften ein nicht ganz so hohe Strafmaße erwarten.

Neheimer drohen bis fünf Jahre Haft

Nach den Aussagen im Rechtsgespräch könnten auf den Portugiesen, der mindestens 70 von ihm in „Heimarbeit“ montierte Waffen in Umlauf gebracht haben soll, wohl mindestens eine Haftstrafe von knapp unter vier oder fünf Jahren zukommen. Er hatte sich wie alle Angeklagten weitgehend geständig gezeigt.

So auch der Hagener Abnehmer und Drogendealer (26), der sich aber in Widersprüche vor Gericht verstrickte. Ihm - das wurde im Rechtsvorgespräch deutlich - könnten bis zu sieben Jahren Haft drohen. Ein Gutachter attestierte ihm trotz seiner Drogensucht volle Schuldfähigkeit, empfahl ihm aber eine Entziehungstherapie. Diese wirkt sich strafmindernd aus, wenn sie nach einem Vorwegvollzug und nach zwei Jahren Therapie erfolgreich beendet wird. Die Reststrafe kann dann zur Bewährung erlassen werden.