Arnsberg: Polizei beendet Schlägerei im Fitness-Studio

Hüsten. Mit „diversen Gegenständen“ haben drei Männer in einem Fitness-Studio aufeinander eingeprügelt: Jetzt ermittelt die Kripo.

Zu einer Schlägerei in einem Fitness-Studio kam es am Freitag, gegen 19.45 Uhr, in Hüsten. Nach bisherigen Erkenntnissen stritten sich insgesamt drei in Arnsberg wohnhafte Männer im Alter zwischen 20 und 44 Jahren wegen der Benutzung eines Fitnessgeräts.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden während der Schlägerei diverse Gegenstände eingesetzt, um aufeinander einzuschlagen. Zwei Personen wurden verletzt.

Ein Rettungswagen war im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.

