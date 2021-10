Arnsberg: Polizei findet bei Kontrolle Kokain im Auto

Neheim. Im Auto eines Arnsbergers hat die Polizei ein Tütchen mit Kokain gefunden. Der Mann fiel den Beamten durch seine „enthemmte Fahrweise“ auf.

Bei einer Fahrzeugkontrolle eines 33 Jahre alten Mannes aus Arnsberg haben Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei ein Tütchen mit Kokain für den Eigenbedarf sowie Utensilien, die für den Konsum von Betäubungsmitteln üblich sind, gefunden.

Der Mann fiel den Beamten am Freitag durch seine „enthemmte Fahrweise“ auf der Autobahn in Richtung Arnsberg auf und wurde von ihnen schließlich an der Anschlussstelle Neheim-Süd geleitet, wie die Polizei mitteilte. Ersten Anzeichen zufolge deutete einiges auf den Konsum von Betäubungsmitteln durch den Arnsberger hin.

Eine Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Wegen der bei der Fahrzeugkontrolle gefundenen Betäubungsmittel drohen dem 33 Jahre alten Mann aus Arnsberg nun diverse Anzeigen.

