Arnsberg: Polizei setzt Pfefferspray gegen Streithähne ein

Die Polizei wurde in Arnsberg zu einer Streiterei gerufen.

Arnsberg. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte die Polizei eine nächtliche Auseinandersetzung in Arnsberg beenden.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei zu einem Streit auf der Straße „Herzschlade“ gerufen. Als die Beamten gegen Mitternacht eintrafen, stritten sich vier Personen auf der Straße. Die Beteiligten schrien sich an und gingen teilweise aufeinander los. Die Polizisten trennten die alkoholisierten Kontrahenten. Eine 37-jährige Frau und ein 42-jähriger Mann ignorierten aber die polizeilichen Aufforderungen. Als sie erneut aufeinander losgingen, setzten die Beamten Pfefferspray gegen die beiden ein. Daraufhin hatten auch die Arnsbergerin und der obdachlose Mann genug.

Der Rettungsdienst spülte anschließend die Augen der beiden Kontrahenten aus. Nach ersten Erkenntnissen hatten alle vier Beteiligten gemeinsam in einer Wohnung gefeiert. Die Feier endete in einem Streit. Dieser führte schließlich zu der körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße. Die weiteren Ermittlungen dauern an.