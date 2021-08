Arnsberg: 14-jährige Vermisste noch immer nicht gefunden

Arnsberg. Die Polizei im HSK sucht weiterhin nach dem 14-jährigen Mädchen aus Arnsberg. Öffentlichkeitsfahndung aktuell am wichtigsten.

Auch am Freitag bleibt der Verbleib von Darlene Jocelyn K. aus Arnsberg noch unklar. Wie Polizeisprecherin Laura Burmann auf Nachfrage am Freitagmorgen mitgeteilt hat, werden aktuell die bestehenden Hinweise, die durch die Öffentlichkeitsfahndung eingegangen sind, ausgewertet. Einen konkreten Hinweis auf den Aufenthaltsort des 14-jährigen Mädchens habe es allerdings noch nicht gegeben. „Wir sind zurzeit angewiesen auf Hinweise von Zeugen, die das Mädchen gesehen haben“, so Laura Burmann. Aktuell habe die Polizei keine Hinweise darauf, dass bei dem jungen Mädchen eine Eigen- oder Fremdgefährdung bestehe. Deshalb werden, so erklärt Burmann, bislang noch keine weiteren, größeren Maßnahmen, wie das Einsetzen einer Hundertschaft zur Suche, eingeleitet.

Darlene Jocelyn K. wird seit dem 11. August 2021 vermisste und wird noch immer gesucht. Die Kreispolizeibehörde bittet darum erneut die Bevölkerung um Hilfe: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben?

Die Vermisste wohnte zuletzt in einer Wohngruppe im Arnsberger Stadtgebiet. Sie ist bisher vielfach als vermisst gemeldet worden, da sie nicht zu den Absprachezeiten in die Wohngruppe zurückkam. Sie hält sich regelmäßig bei Freunden auf, teilweise außerhalb von NRW. Sie kam jedoch stets nach einigen Tagen selbstständig zurück – doch dieses Mal ist schon über eine Woche ohne Lebenszeichen vergangen.

Ein Handy führt sie mit sich, hat aber keine SIM-Karte, so dass keine Mobilfunkrufnummer bekannt ist.

Personenbeschreibung

Darlene Jocelyn hat schwarze Haare und eine untersetzte Figur. Sie ist 1,70 Meter groß und trug beim Verschwinden eine schwarze kurze Hose sowie ein weißes oder schwarzes T-Shirt.

Hinweise bitte an die Polizei unter 02932 / 90200 oder 0291 / 90200.

Ein Foto hat die Polizei auf diesem Link publiziert:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/arnsberg-vermisste-jugendliche

