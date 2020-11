Gericht Arnsberg: Prozess nach blutigem Beziehungsdrama in Hüsten

Arnsberg. Ein 33-jähriger Werler muss sich wegen versuchten Mordes an seiner 18-jährigen Ex-Freundin verantworten.

Wegen versuchten Mordes muss sich ein 33-jähriger Werler am Donnerstag vor Gericht verantworten. Er soll am 31. Mai versucht haben, seine 18-jährige Ex-Freundin in einer Hüstener Wohnung umzubringen .

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft näherte er sich dem Opfer nach einem Streit von hinten, packte ihren Kopf und verdrehte ihn in der Absicht, ihr das Genick zu brechen. Als das misslang, soll er ihr mit einem Messer zehn Stiche zugefügt haben. Fünf der Stiche trafen den Oberkörper der Frau. Sie erlitt eine lebensgefährliche Verletzung der Lunge.

Weil das Opfer laut schrie, kam eine weitere Person hinzu und der Täter ließ von seinem Opfer ab. Mit einer Notoperation konnte das Leben der Frau gerettet werden. Der Angeklagte sitzt seitdem in Untersuchungshaft.