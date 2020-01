Arnsberg. Liebhaber aufgepasst: Das Arnsberger Residenzkino verkauft am Sonntag seine alten Kinostühle für den guten Zweck.

Arnsberg: Residenz-Kinostühle für guten Zweck im Verkauf

Aufgrund von großflächigen Renovierungsarbeiten im Residenzkino in Arnsberg werden am 12. Januar ab 10.30 Uhr Kinosessel aus dem Saal 3 verkauft. Es handelt sich dabei um 102 türkisgrüne gemütliche originale Kinosessel in einem sehr guten und gepflegten Zustand. Ein absoluter Hingucker in jeder Wohnungseinrichtung oder für das private Heimkino. Der Erlös wird komplett der Aktion Lichtblicke gespendet. Mindestabnahme sind zwei Stühle (1 Stuhl kostet 25 Euro). Es werden folgende Werkzeuge zum Ausbau benötigt: 8er Inbus, 10er, 11er und 17er Maulschlüssel und eine Zange.