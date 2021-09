Arnsberg: RLG verbessert das Buslinien-Angebot

Arnsberg. Die RLG erweitert an Samstagen das Fahrtenangebot der Stadtbus-Linien C 1, C 3 und C 8 in Arnsberg. Die Neuregelung gilt ab 25. September.

Das kommende Wochenende bringt einige Anpassungen im Stadtverkehr mit sich: Die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH erweitert an Samstagen das Fahrtenangebot mit den Stadtbus-Linien C 1, C 3 und C 8. Die Verbesserungen im Einzelnen:

Ab Samstag, 25. September fährt die Linie C 1 immer samstags um 14 Uhr ab Neheim, Busbahnhof nach Arnsberg und von dort als C 3 um 14.45 Uhr weiter nach Arnsberg, Waldfriedhof. Eine Stunde später, um 15 Uhr, fährt die C 1 noch einmal ab Neheim, Busbahnhof nach Arnsberg. In der Gegenrichtung wird die Fahrt der C 1 um 14.15 Uhr ab Arnsberg, Neumarkt über die Haltestelle Hüsten, Markt hinaus bis Neheim Busbahnhof verlängert. Danach gibt es noch eine zusätzliche Fahrt C 3/C 1. Die neue Fahrt der C 3 startet um 15 Uhr ab Arnsberg, Waldfriedhof, und führt zum Arnsbergern Neumarkt. Von dort geht es als Linie C 1 um 15.15 Uhr weiter zum Neheimer Busbahnhof.

Weitere Verbesserungen

„Auf dem Abschnitt zwischen Arnsberg und Neheim bieten wir mit diesen Angebotsverbesserungen jetzt samstags auch am Nachmittag bis 16 Uhr einen 30-Minuten-Takt“, erläutert Julian Lins, RLG-Verkehrsmanager. Zwischen Hüstener Markt und Neheim Busbahnhof ergibt sich am Nachmittag sogar alle 15 Minuten eine Fahrmöglichkeit, weil zeitlich auch Ausweitungen auf den Linien S 20 und R 25 umgesetzt worden sind.

Über weitere Verbesserungen können sich auch Fahrgäste der Stadtbus-Linie C 8 freuen. Sie erhalten ab 25. September zwei neue Fahrten am Samstagnachmittag in Richtung Holzen. Die C 8 startet dann samstags ab Neheim, Busbahnhof um 15.15 Uhr und noch einmal um 16.45 Uhr. Die neuen Abfahrtszeiten ab Holzen-Stieglitz in Richtung Holzen sind um 15.23 Uhr und 16.53 Uhr. Kostenlose elektronische Fahrplanauskünfte gibt es unter 08003-504030. Personenbediente Auskunft erteilt die Servicezentrale mobil info unter 01806-504030 (20 ct/Anruf im Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf).

