Arnsberg: Sabine Trost fragt sich, wie es weiter geht

Die 51-jährige Arnsbergerin vermisst besonders die persönlichen Kontakte - und natürlich die Lesungen vor interessiertem Publikum.

Den ersten Lockdown habe ich bei meinem Freund an der Nordsee erlebt. Wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und ich bin am Deich entlang gejoggt. Zu Hause alleine wäre die Zeit nicht so schön gewesen, somit hatte ich es hier ganz gut getroffen.

Ende Mai war ich wieder in Arnsberg und habe mit einer Freundin ausgedehnte Wanderungen durchs Sauerland unternommen. Dann kam die Schützenfestsaison. Wir wären gerne am Schützenfestmontag auf die Vogelweise gegangen, aber das war ja leider nicht möglich.

Persönlich haben mir in diesem Jahr natürlich die Buchlesungen gefehlt, denn dabei kommt man immer mit vielen Menschen zusammen und kann interessante Gespräche führen. Sehr schade war, dass schon die erste Lesung im Frühjahr ausfallen musste. Da dachte ich allerdings noch „wird schon bald wieder werden“.

Glücklicherweise konnte noch zwei Tage vor dem Schließen der Gastronomiebetriebe eine Lesung im Landgasthof Hoffmann stattfinden, wegen des geforderten Hygienekonzepts war die Teilnehmerzahl natürlich begrenzt. Der Abend stand unter dem Thema „Geisterstunde“, irgendwie passend.

Ich bin natürlich nun sehr gespannt, wie es im Januar weitergeht, ob es Lockerungen gibt oder ob die Beschränkungen weiter anhalten.

Ich versuche, in dieser schwierigen Zeit auf jeden Fall die heimischen Händlerinnen und Händler zu unterstützen. Erst am Freitag war ich bei Antonio Attioli in der Klosterstraße und habe Rotwein und geräuchertes Fleisch für die Festtage gekauft.

Apropos Festtage: Der Lockdown macht mir an Weihnachten nicht so sehr viel aus, da wir immer schon in einer besinnlich kleinen Runde gefeiert haben. Was fehlt, sind aber im normalen Alltag die Kontakte mit Freunden und Bekannten.

Und gerne würde ich wieder mit meiner Wandergruppe die Region erkunden.

Bekannt als Vorleserin auch an ungewöhnlichen Orten

Die 51-jährige gelernte Buchhändlerin Sabine Trost ist in Arnsberg als Vorleserin bekannt. Sie liest dabei u- a. gerne auch an außergewöhnlichen Orten wie in Apotheken oder einem Klostergewölbe.