Das Sauerland-Museum in Arnsberg.

Sauerland-Museum Arnsberg: Sauerland-Museum bietet Sonntag Führungen an

Arnsberg. Dabei können auch Familien gemeinsam spannende Entdeckungen machen.

Am morgigen Sonntag, 6. März, gibt es zwei Führungsangebote im Arnsberger Sauerland-Museum, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten: Wie an jedem Sonntag um 11 Uhr gibt es eine öffentliche Führung für alle Interessierten durch die Dauerausstellung im Landsberger Hof.

Zusätzlich geht es um 14.30 Uhr für Familien mit Kindern durch das Museum. Gemeinsam erleben Kinder und Erwachsene dann die regionale Geschichte vor Ort. In der steinzeitlichen Höhle entdecken sie einen 80.000 Jahre alten Höhlenbären, im Mittelalter erfahren sie am eigenen Leibe, wie schwer ein Kettenhemd ist, und in der Klosterlandschaft hören sie die Geschichte des kleinen Novizen Markus, der aus seinem Alltag im kargen Kloster erzählt. Zum Abschluss basteln die Familien gemeinsam einen kleinen Ritter.

Die Ausstellungsführung kostet für Erwachsene acht Euro, inklusive Eintritt und ermäßigt bzw. Kinder vier Euro, inklusive Eintritt oder als Familienkarte (zwei Erwachsene plus Kinder) 18 Euro, inklusive Eintritt. Für die Führung ist ein 2G-Nachweis erforderlich, im Museum besteht Maskenpflicht.

Weitere Info / Anmeldungen unter 02931-944444, per E-Mail an sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de oder auf der Homepage.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg