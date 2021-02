Arnsberg: Schnee bringt Probleme bei Abfallentleerung

Arnsberg. Die Technischen Dienste in Arnsberg verweisen auf Probleme bei der Abfallentleerung durch die Schneemengen auf den Straßen.

Die Schneemengen an den Straßen beeinträchtigten am Montag auch die Leerung von Abfallgefäßen in Arnsberg. Betroffen waren die Bio-Tonnen in einigen Abfuhrbezirken. In extremen La-gen sowie an Steilstrecken konnte eine Entsorgung des Biomülls am Montag nicht mehr erfolgen. Die Straßen zum Kompostwerk Hellefelder Höhe sind derzeit unpassierbar. Die Leerung davon betroffener Bio-Tonnen wird um zwei Wochen auf den nächsten Leerungs-Termin verschoben. Schwierigkeiten konnte es am Montag auch bei der Abfuhr von Sperrgut geben. Die Auftraggeber wurden in diesen Fällen informiert. Ziel der Abfallwirtschaft der Technischen Dienste war es aber, am Montag im Laufe des Tages alle Restmüll-Tonnen in den entsprechenden Bezirken abzufahren. Die grauen Abfall-Gefäße sollten deshalb an den Straßen stehen bleiben.

Nach Möglichkeit sollten die Bürger aufgrund der aktuellen Wetterlage auch am Dienstag darauf verzichten, den Wertstoffbringhof anzufahren.

