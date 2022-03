Hochzeit Arnsberg: Schneller in den siebten Himmel

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg bietet ab sofort einen neuen Service für Verliebte an.

Mit nur wenigen Klicks zum Wunschtermin: In Arnsberg können Trautermine nun auch online vereinbart werden. Terminwünsche sind ab kommenden Dienstag, 15. März, über den neuen „OnlineTraukalender“ buchbar.

Damit können Brautpaare unter traukalender.arnsberg.de oder natürlich auch über das Serviceportal der Stadt Arnsberg (Infobox) ganz bequem zum Beispiel vom heimischen Sofa aus rund um die Uhr ihren gewünschten Termin an ihrem Wunschtrauort reservieren.

Reservierung wird sofort im Traukalender vermerkt und an das Standesamt übermittelt

Das Standesamt-Team steht für Fragen zur Verfügung Wer hierzu oder zu weiteren Fragen Kontakt zum Standesamt der Stadt Arnsberg aufnehmen möchte, erreicht das Team unter 02932-2011240oder per E-Mail an eheschliessung@arnsberg.de. Weitere Informationen unter www.arnsberg.de/standesamt. Zugang zum Serviceportal der Stadt: www.portal.arnsberg.de

Und dabei bietet der Traukalender auf einen Blick alle Möglichkeiten an: Welche Termine sind an welchen Trauorten verfügbar? Welche bereits vergeben? Ist der Wunschtermin grün hinterlegt, kann er unter Angabe der persönlichen Daten reserviert werden. Diese Reservierung wird sofort im Traukalender vermerkt und an das Standesamt übermittelt - und die Sache ist geritzt.

Im Anschluss erhält das Brautpaar selbstverständlich eine Eingangsbestätigung, in der die notwendigen Dokumente aufgeführt werden, die bei der Anmeldung zur Eheschließung vorzulegen sind. Damit auch alles seine Ordnung hat. Wichtig ist aber, dass sich die Brautpaare innerhalb einer vorgegebenen Frist beim Standesamt melden – ansonsten wird der reservierte Termin wieder gelöscht.

Aktuell sind jedoch noch Einschränkungen aufgrund der Corona-Lage möglich

Das Standesamt hat bei der Konzipierung des neuen Angebots großen Wert auf einen bestmöglichen Service gelegt. „Beim Aufbau des Traukalenders wurden mit den Verantwortlichen der Trauorte alle möglichen Termine im Vorfeld abgestimmt, so dass auch parallel Trauorte bzw. Trautermine angeboten werden können“, erläutert Iris Schilde, Fachdienstleiterin Bürgerservice der Stadt Arnsberg.

Aktuell kann es aufgrund der Corona-Lage allerdings noch zu Einschränkungen bei den Angeboten kommen. Trautermine können aber auch weiterhin telefonisch reserviert werden. Terminbuchungen sind –online wie persönlich – wie gehabt frühestens sechs Monate im Voraus möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg