Arnsberg: Schon um 5 Uhr mit der C3 zum Neumarkt

Arnsberg. Regionalverkehr Ruhr-Lippe bietet ab Montag, 9. Januar, zusätzliche Fahrt der Linie C3 ab Gierskämpen an.

Für Frühaufsteher fängt das neue Jahr gut an. Die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH legt ab Montag, 9. Januar, auf der StadtBus-Linie C3 eine zusätzliche Fahrt ein: von Gierskämpen über den Neumarkt direkt bis Neheim-Arnsberg.

Schon morgens um 5 Uhr, eine halbe Stunde früher als bisher, startet die C3 dann immer montags bis freitags an der Haltestelle Arnsberg, Gierskämpen zur Fahrt nach Arnsberg, Neumarkt. Dort besteht eine direkte Verknüpfung mit der Linie C1, die um 5.15 Uhr in Richtung Neheim, Busbahnhof fährt. Das heißt für alle Fahrgäste: Entspannt zurücklehnen und sitzenbleiben, ein Umstieg ist nicht erforderlich.

Insbesondere für Berufspendler

„Mit der Fahrplanausweitung reagieren wir auf die Bitten vieler Fahrgäste, insbesondere von Berufspendlern“, berichtet Julian Lins, Verkehrsmanager bei der RLG. Die frühe Fahrtverbindung mit der C3 und C1 stellt am Bahnhof in Hüsten und am Busbahnhof in Neheim weitere Anschlussmöglichkeiten her und macht so die Fahrt mit Bus und Bahn zur Arbeit noch attraktiver. „Auch kleine Angebotsmaßnahmen, wie diese zusätzliche Fahrt wirken“, ist sich Julian Lins sicher.

Wenn dann im Frühjahr das Deutschlandticket mit dem günstigen Preis von 49 Euro im Monat dazu komme, sei ein weiterer Schritt in Richtung klimafreundlicher Verkehrswende geschafft.

Einen Tipp hat RLG-Verkehrsmanager Julian Lins für Fahrgäste noch parat:

Die kostenlose App mobil info ist ein guter Begleiter bei Fahrten mit Bus und Bahn. Hier finden Kunden neben den stets aktuellen Fahrplänen auch Echtzeitinformationen und können digitale Tickets erwerben. Kostenlose Fahrplanauskünfte gibt es an allen Tagen rund um die Uhr bei der Schlauen Nummer NRW unter 0 800 6 / 50 40 30.

