Arnsberg: Schreppenberg feiert im Mai wieder Schützenfest

Die in der Versammlung in ihren Ämtern bestätigten Mitglieder des geschäftsführenden Schützen-Vorstandes.

Arnsberg. Im Corona-Jahr 2020 wurden sehr viele Renovierungsarbeiten in der Schützenhalle im Berbketal ausgeführt.

Rund 50 Mitglieder kamen jetzt zur Generalversammlung der Schreppenberger Schützen in die Berbketalhalle. Die Versammlung, die eigentlich im März hatte stattfinden sollen, musste coronabedingt verschoben werden.

Hauptmann Thorsten Teschemacher informierte zunächst über den Verlauf des Vereinslebens im Geschäfts- und Coronajahr 2020. Man habe aber die Zeit nutzen können, in der das Schützenheim geschlossen war, um zu renovieren. Es wurde eine neue Theke mit Sitzecke gebaut, alle Wände, Decken und Türen gestrichen und ein neues Lichtkonzept installiert. Zudem wurde der Weg zur Vogelstange mit Hilfe der Firma Rubrath neu gepflastert.

Zahlreiche Wahlen standen auf der Tagesordnung

Gewählt wurde in diesem Jahr auch. Stellv. Hauptmann Rudolf Midderhoff, Adjutant Sebastian Rumpel, 2. Schriftführer Tim Lichtenberg und 2. Kassierer Alexander Pusch vom geschäftsführenden Vorstand wurden dabei für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Auch der komplette erweiterte Vorstand stand zur Wahl. Bestätigt wurden hier die Königsführer Michael Aufderbeck und Christian Herting, die Fahnenträger Markus Beckmann, Michael Wittiber und Jürgen Wiegelmann, die Inventarverwalter Michael Wittiber und Jürgen Wiegelmann, die Hallenwarte Manni Lutze und Daniel Litver, die Beisitzer Lukas Goor, Jens Schmidt, Uwe Schmidt, Monika Lutze und Stephanie Goor, der Pressewart Tim Lichtenberg und Unterkassierer Jürgen Wiegelmann.

Neu im erweiterten Vorstand sind nun Dennis Kiesel als Platzwart, Robby Löbel und Pia Batthaus als Unterkassierer und Franziska Kosik als Kassenprüferin.

Das Schreppenberger Schützenfest wird vom 13. bis 15. Mai gefeiert

Und die ganz wichtige Nachricht zum Schluss der Versammlung: vom 13. bis 15. Mai 2022 wird auf dem Schreppenberg wieder das Schützenfest gefeiert. Weitere Termine: Die 1. Kompanie richtet am 31. Oktober eine Halloween Party aus, am 22. November findet in der Schützenhalle das Ehrenamts-Special Muschelessen statt.

Außerdem verkauft die 2. Kompanie am 11. und 12. Dezember Weihnachtsbäume an der Schützenhalle. Weitere Info: www.schreppenberg.de.

