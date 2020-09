Arnsberg: Schützen aus Bruchhausen gewinnen Hauptpreis

Bruchhausen. Bruderschaft St. Maria Magdalena überzeugt mit virtuellem Schützenfest und dem Livestream beim Wettbewerb „WP-Schützenhilfe“ in Kategorie Aktion

Im Corona-Jahr gab es für die Schützenbruderschaft St. Maria Magdalena eigentlich nichts zu feiern. Nichts? Doch, spätestens jetzt: Die Schützen aus dem Entendorf setzten sich im großen Wettbewerb „WP-Schützenhilfe“ nach einem Publikums-Voting und einer Jurybewertung in der Kategorie „Kommunikation und Aktion (während der Coronazeit)“ am Ende souverän durch. Das bringt nicht nur eine große Anerkennung für die Kreativität der Bruderschaft während der Pandemie, sondern als Hauptpreis 2500 Euro und ein 50-Liter-Fass, um auf den auf den Sieg anzustoßen.

Sogar ein Rührei-Tutorial wurde angeboten Um 1 Uhr Nachts war beim Livestream-Schützenfest in Bruchhausen sogar das traditionelle „Eierbacken“ angesagt. Es gab ein äußerst witziges Drei-Generationen-Tutorial zum Thema „Wie gelingt das beste Rührei auf dem Schützenfest“. Nach einem virtuellen Frühschoppen gab es ein Konzert aus der sogenannten Konserve. Im Vorfeld konnten verschiedene Schützenfest-Pakete bestellt werden. Der Größe nach trugen sie die Namen der Theken in und außerhalb der Schützenhalle.

Siegerehrung in Grevenstein

Die Siegerehrung findet am 24. September in der Schützenhalle Grevenstein unter Einhaltung der Corona-Hygienevorgaben statt. Das kann kein knallendes Fest wie die Kür der WP-Schützenkönigin in den Vorjahren werden, doch werden vier Vertreter pro ausgezeichneter Bruderschaft zur kleinen Feier geladen. Nach dem Publikums-Voting lagen die Bruchhausener noch auf dem zweiten Platz (6556 Stimmen) hinter den Silbacher Schützen (8025). 500.000 Seitenaufrufe und über 57.000 Stimmabgaben sprechen eine klare Sprache – die Bruchhausener hielten sich hier in der Spitzengruppe. Das Voting aber zählte „nur“ zu 70 Prozent. Eine Jury aus WP, dem Wettbewerbs Sponsor Brauerei Veltins und des Sauerländer Schützenbundes SSB traf ebenfalls in den jeweiligen Kategorien - die zweite Kategorie waren Zukunftskonzepte für die Zeit nach Corona - ein Urteil, das dann zu 30 Prozent in das Gesamtergebnis einfloss. Und genau hier kamen die Bruchhausener auf die Überholspur und siegten vor der Schützengemeinschaft Meschede-Nord und der St. Johannes Bruderschaft Siedlinghausen (Raum Winterberg). „Die Bruchhausener haben uns voll überzeugt“, berichtet Jörg Ruhrmann aus dem Marketing-Team der Westfalenpost aus der Jury-Sitzung, „auch in der Kategorie Konzept sind sie nur knapp am Preis vorbeigehuscht“.

Alternative zum Fest

Tatsächlich hatten sich die Bruchhausener während der Corona-Zeit einiges einfallen lassen - als Alternative zur Vorfreude auf und Umsetzung des Schützenfestes vom 24. bis 26. Juli. „Wir konnten leider unser geliebtes Hochfest nicht in gewohnter Weise feiern. Doch eine komplette Absage kam gar nicht in Frage“, betont Uwe Schulte. Normalerweise hat er mit den Vorbereitungen eines Schützenfestes nichts zu tun und ist auch nicht im Vorstand der Schützenbruderschaft Maria Magdalena Bruchhausen. Schulte ist beruflich seit acht Jahren in München und Chef der Informationssicherheit bei der Allianz und kam durch Corona ins Homeoffice und zurück in seinen Heimatort Bruchhausen.

Virtuelles Schützenfest

Er gründete ein Orga-Team, sprach sich mit Schützenhauptmann Meinolf Reuther ab und die Bruderschaft realisierte im „Teamwork“ ein „Digitales Schützenfest 2020“. Bei der Planung des am Ende über achtstündigen virtuellen Programms blieb man schließlich ganz nah am normalen Schützenfest. Das ganze Schützenfest ging in einen Livestream auf dem YouTube-Kanal „DS2020 - Maria Magdalena Bruchhausen“ – vom Fahne hissen über den Zug des Trömmelchens durch den Ort bis zum Auftritt des Spielmannszugs. Die Schützenmesse wurde vom St.-Petri-Team live ins Netz übertragen. Musikverein und Spielmannszug gaben ein Konzert an geheimem Ort – mit Liveschaltung. Die Partyband „Flashlight“ aus Plettenberg spielte live in der leeren Schützenhalle. „Kein Publikum, nur eine Liveschaltung ins Netz. Es ist Partyunterstützung für die privaten Feiern“, freute sich das Orga-Team. Drei Außenteams waren unterwegs und berichteten von den kleinen coronagerechten privaten Feiern. Gesteuert wurde alles von der Regie in der Schützenhalle.