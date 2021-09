Arnsberg: Selbsthilfegruppe für Opfer von sexueller Gewalt

Arnsberg. Eine Arnsbergerin hat eine Selbsthilfegruppe für Opfer von sexuellem Missbrauch gegründet. Die wichtigsten Infos zu „Selbstbestimmt“ im Überblick

Der Missbrauch an Kindern innerhalb von Familien wird häufig vertuscht, hat offiziell nie stattgefunden. Ebenso häusliche Gewalt gegen Frauen. Themen, die man gerne unter den Teppich kehrt. Doch die Folgen von Missbrauch und Gewalt verfolgen die Opfer oft ein Leben lang. Wenn sie nicht therapeutisch aufgearbeitet werden.

Genau hier will die neue Selbsthilfegruppe „Selbstbestimmt“ einen Beitrag leisten und wichtige Unterstützung bieten. Und Gründerin Dorit F. weiß, wovon sie spricht: Die Arnsbergerin (der richtige Name ist der Redaktion bekannt) ist selbst als Kind missbraucht worden, sexuell und psychisch - vom Bruder ihres Vaters.

So wie Dorit F. geht es mehreren Menschen in Deutschland. Die polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnete für 2018 in Deutschland 14.410 Kinder, die Opfer von sexuellem Missbrauch wurden. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Doch lediglich fünf Prozent dieser Straftaten werden angezeigt.

So können Sie Kontakt zu Selbsthilfegruppe „Selbstbestimmt“ in Arnsberg aufnehmen

Wer an der Arnsberger Gruppe „Selbstbestimmt“ teilnehmen möchte, meldet sich unter 0152-25482358, info@shg-selbstbestimmt.de, bei der AKIS (02931-2012270 oder selbsthilfe@ansberg.de) sowie in den Frauenberatungsstellen Arnsberg (02932-8987703 und Meschede (0291-52171).

Die Treffen finden am 2. und 4. Donnerstag im Monat um jeweils 19 Uhr statt.

Info zur Selbsthilfegruppe unter www.shg-selbstbestimmt.de.

In einer gesonderten Gruppe sind auch Partner und enge Angehörige eingeladen.

Dorit F. will anderen Betroffene - einen weiteren Weg bieten, mit der belastenden Problematik umzugehen. Weil es viele Frauen in ähnlicher Situation gibt, „und denen will ich auch durch meine Erfahrungen helfen. Und dabei sind gerade Austausch und Reden sehr wichtig. Weil man nicht immer seinen Freundeskreis – wenn überhaupt – mit diesen Problemen behelligen will. Außerdem kann eine solche Gruppe in schwieriger Lebenslage wichtigen Halt geben“, sagt sie.

