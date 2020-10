Arnsberg: Seniorenbeirat schwört auf die „Notfalldose“

Sie ist klein, überwiegend grün, und sie mag es kalt: Die „Notfalldose“ gehört in den Kühlschrank, weil sie dort von Rettungskräften leicht und schnell gefunden werden kann. Die „Notfalldose“ ist keine Erfindung des Ehepaars Katharina und Karl Wagner, aber das Paar aus Arnsberg hat die Dose mit viel Leidenschaft zu einem Projekt gemacht, das nicht nur in Arnsberg seinen Siegeszug angetreten hat.

Seniorenbeirat: Bewerbungsschlussam 9. Oktober In ganz NRW gibt es aktuell rund 170 Seniorenbeiräte, den Arnsberger Beirat bilden 19 Mitglieder und 19 Stellvertreter. Bewerbungsbögen zur Mitarbeit gibt es bei der Fachstelle Zukunft Alter, Bürgerbahnhof Arnsberg (Corona-bedingt vor Besuch anmelden, 02932-2012207, oder mobil 0170-5983943. Den Bewerbungsbogen gibt es auf der Seite www.arnsberg.de/seniorenbeirat auch zum Download. Ausgefüllte Bögen nimmt die Fachstelle Zukunft Alter entgegen (Briefkasten oder per Post) Nach Bewerbungsschluss (9. Oktober!) sichtet der noch amtierende Seniorenbeirat die Bewerbungen. Der Ältestenrat erarbeitet eine Empfehlung zur Zusammensetzung, über die der Rat der Stadt Arnsberg abschließend befindet.

Aber gerade in ihrer Heimatstadt sehen sich die aktiven Mitglieder des Seniorenbeirates Arnsberg mit ihrer Idee gut angenommen und loben die Unterstützung aus der Verwaltung.„Die Notfalldose ist in Arnsberg wirklich gut angekommen“, sagt Katharina Wagner. Ein aufgeschlossener Bürgermeister habe ihr Vorhaben sofort unterstützt und auch über den Seniorenbeirat der Stadt Arnsberg, der in Kürze vom neu gewählten Rat aufgestellt wird, sei die Idee hinter der Dose verstanden worden.

In der Dose, die in jedem Haushalt an der gleichen Stelle aufbewahrt werden soll, in der Kühlschranktür nämlich, stecken wichtige medizinische Informationen. So steht auf dem Notfallblatt in der Dose, wenn alles sorgfältig ausgefüllt wurde, einiges über das gesundheitliche Profil ihres Besitzers. Karl Wagner, 78 Jahre alt, weiß um den Wert dieser Informationen für die Rettungskräfte im Ernstfall. „Vorerkrankungen, Allergien, Therapien und die verordnete Einnahme bestimmter Medikamente sind auf dem Notfallblatt in der Dose eingetragen“, beschreibt er. Ein Aufkleber zur Dose weist den Helfern im Notfall zuhause den Weg zum Kühlschrank, in dem die Notfalldose aufbewahrt wird.

So sieht sie aus, die Notfalldose. Foto: Frank Albecht / WP

„Wir mussten das Rad ja nicht neu erfinden“, schildert Karl Wagner, der die Dose zusammen mit seiner Ehefrau Katharina zuerst in Netphen entdeckt hat. Dort, so erinnert sich das Ehepaar, seien die Dosen von der Stadt verschenkt worden. In Arnsberg sind inzwischen viele Institutionen von der Idee der Dose überzeugt und begeistert. „Für das Projekt arbeiten wir mit dem Deutschen Roten Kreuz Arnsberg zusammen“, schildert Katharina Wagner. Denn die Dosen – in großen Mengen bestellt – gebe es so für einen günstigen Einkaufspreis. Den hat man zum Auftakt der Aktion in Arnsberg vor mehr als drei Jahren auch weiter gegeben: Auf Initiative des Seniorenbeirates, der ein Startkontingent von 300 Stück bereit stellte, werden seitdem die Notfalldosen u. a. in den Arnsberger Stadtbüros für zwei Euro verkauft.

Erfolgsmodell

Die Dose ist seitdem weiter erfolgreich. „Weihnachten 2019 hat die Seniorenbegleitung El Hadri 600 Dosen abgenommen“, erinnert sich Katharina Wagner, und auch bei den Seniorennachmittagen vor Corona sei die Dose sehr präsent und gefragt gewesen. Heute, so weiß Katharina Wagner, ist sie sogar schon in Belarus und China gelandet. Im Jahr 2017 kam die Notfalldose sozusagen nach Arnsberg, seitdem gibt es ein Netzwerk für die Dose, weiß das Ehepaar Wagner. Volksbank Sauerland, Stadt Arnsberg und verschiedene Versicherungen haben Idee und Projekt seitdem unterstützt – und wollen es wohl weiter tun.

Für Katharina Wagner und ihren Mann Karl gibt es keinen Zweifel, dass der gemeinsame Einsatz über den Seniorenbeirat sinnvoll und angebracht ist. „Es ist schön, wenn es im Beirat eine Vielfalt von Themen gibt, die einen Austausch über Arnsberg hinweg ermöglichen“, sagt das Ehepaar. Motivation für ihren Einsatz bekommen Katharina und Karl Wagner durch die Stimmung in der Stadt Arnsberg. „Die Initiative macht Spaß und ist schon ein Selbstläufer“, freut sich Karl Wagner.

Vom Tanzen beim TSA und der Mitgliedschaft im SGV bis zur Arbeit im Seniorenbeirat machen beide vieles zusammen und haben es nicht bei ihrem Einsatz für die Notfalldose belassen. Als aktive Senioren, die einen Teil ihrer freien Zeit aufbringen möchten, unterstützen sie zum Beispiel auch das Projekt „Fahr-Fitness-Check“ für ältere Menschen mit dem ADAC und einen Erste-Hilfe-Kursus für Senioren mit dem DRK. Beide Wagners sind zudem auch als Job-Lotsen bei der Arnsberger Engagementförderung tätig und bieten jungen Menschen rund um die Ausbildung eine intensive Betreuung an. Persönlicher Einsatz über den Seniorenbeirat für die ganze Stadt ist den beiden stets ein wichtiges Anliegen.