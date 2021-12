Arnsberg: Seniorin um mehrere 10.000 Euro betrogen

Arnsberg. Eine Seniorin aus Arnsberg ist Betrügern aufgesessen und wurde um mehrere 10.000 Euro geprellt.

Bereits am vergangenen Freitag meldete sich eine Seniorin bei der Polizei und machte Angaben zu einem Betrug. Gegen Mittag bekam sie einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin des Amtsgerichtes, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machte, in den ihr Sohn verwickelt sei. Da ihr Sohn Schuld an dem Unfall wäre, müsse die Seniorin mehrere Tausend Euro an die Staatsanwaltschaft zahlen.

Die Dame machte sich auf den Weg zur Bank und hob einen mittleren fünfstelligen Betrag (!) ab. Nach weiteren telefonischen Anweisungen übergab sie das Geld an eine angebliche Mitarbeiterin des Amtsgerichtes.

So können Sie sich vor den Betrügern schützen

Zeigen Sie gesundes Misstrauen und sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn über die Situation. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Hörer auf. Das ist keinesfalls unhöflich. Sollte sich ein Anrufer als Polizist ausgeben und nach ihrem Vermögen fragen, legen Sie sofort wieder auf und wählen Sie den echten Polizeiruf 110.

Übergeben Sie niemals Wertsachen an fremde Personen. Je mehr Menschen die Vorgehensweise der Betrüger kennen, desto schwerer haben es die Täter! Sprechen Sie daher mit Ihren älteren Mitmenschen und machen Sie diese auf die Betrugsmasche aufmerksam! Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre nächstgelegene Polizeiwache.

